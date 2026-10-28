Mamá de Tatiana afirma que tuvo un hijo con un extraterrestre tras ser abducida

Diana Perla Chapa, madre de la cantante Tatiana, ha dado que hablar luego de que confirmara que vivió una experiencia muy extraña luego de que tuvo encuentros con seres extraterrestres. Esta historia desató mucha polémica y por supuesto comenzó a dar vuelta por las redes sociales.

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En una entrevista es que la mujer afirmó que fue contactada por seres de otro planeta para mostrarle un bebé que sería su hijo y que debía darle su sangre para poder mantenerlo con vida.

¿Cómo fue la experiencia de Diana Perla Chapa?

La madre de Tatiana también contó que el bebé es un híbrido, esto quiere decir que es una mezcla entre un extraterrestre y humano. Sin dudas, ha dejado a todos atónitos con su experiencia.

Esta vivencia, según su testimonio, se relaciona con la pérdida de un bebé que sufrió cuando ella tenía 47 años. Su relato continuó con que el niño híbrido no tiene la posibilidad de vivir en la Tierra debido a que tenía una naturaleza más extraterrestre que humana.

Ante las dudas que se presentaron al respecto es que Diana asegura tener pruebas de lo que cuenta. Su historia se basa en un testimonio personal y no hay pruebas científicas de que haya ocurrido realmente la existencia de un hijo.

La mujer tendría un hijo híbrido.|X

Esto no es todo ya que la mujer dio a conocer que desde hace mucho tiempo viene experimentando situaciones que relaciona con seres extraterrestres. Al principio los asoció con sueños, pero luego se dio cuenta de que las experiencias eran muy reales y empezó a notar señales físicas después de lo ocurrido.

Una de las experiencias que dio a conocer fue en una oportunidad sintió que algo la sacaba de su habitación y la llevaba a una nave espacial. Ella se desplazaba como si flotara hasta llegar a una especie de luz que la llevaba al interior de la nave.

Aún hay dudas en ellas sobre en qué circunstancias pudo tener un hijo con los extraterrestres. Ella vio a un pequeño que estaba acompañado por un ser de gran estatura que vestía una túnica blanca y que ella no pudo identificar con certeza como hombre o mujer.