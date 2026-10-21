5 maquillajes discretos para no excederte en Halloween y lucir elegante

Halloween es una oportunidad para experimentar con el maquillaje sin necesidad de cubrir el rostro de colores intensos o recurrir a caracterizaciones elaboradas. Un delineado definido, unos labios en tonos profundos o pequeños detalles gráficos pueden aportar un toque misterioso y elegante, ideal para quienes buscan celebrar la fecha sin excederse.

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Para conseguir un resultado equilibrado, conviene elegir un solo elemento como protagonista y mantener el resto del rostro con un acabado natural. Las técnicas de maquillaje artístico permiten jugar con las luces, las sombras y los contrastes para crear una estética inspirada en la noche de brujas que también funcione en una cena, una fiesta o una reunión informal.

Los 5 maquillajes discretos para Halloween que permiten lucir elegante

Delineado negro con un detalle de telaraña: un delineado clásico puede transformarse con unas líneas finas que formen una pequeña telaraña en el extremo exterior del ojo. Para mantener la sofisticación, utiliza sombras neutras, máscara de pestañas y labios nude. El secreto está en que el dibujo sea pequeño y preciso. Labios borgoña inspirados en los vampiros: los labios en rojo oscuro, vino o borgoña evocan la estética vampírica sin necesidad de añadir sangre artificial ni palidecer el rostro. Combínalos con una base ligera, rubor discreto y ojos suavemente definidos. Es una alternativa clásica que aporta protagonismo a la boca. Mirada felina con inspiración de gato negro: un delineado alargado, unas líneas finas que prolonguen el extremo del ojo y un pequeño detalle oscuro en la nariz bastan para aludir a un gato negro. Evita dibujar bigotes demasiado gruesos si buscas un acabado delicado. Lágrimas negras con estética gótica: dibuja una o dos lágrimas pequeñas debajo de un ojo con un delineador negro de punta fina. Acompaña el detalle con sombras topo o grises y labios naturales. La asimetría aporta un aire dramático sin convertir el maquillaje en una caracterización completa. Brillo sutil inspirado en un hada oscura: aplica una sombra champagne o plateada en los párpados y añade dos o tres pequeñas estrellas cerca de las sienes. Un acabado luminoso y una boca rosada permiten conseguir un look fantástico, delicado y fácil de combinar con distintos disfraces.

¿Qué recomiendan los expertos en maquillaje artístico para lograr un acabado elegante en Halloween?

Alex Box, conocida por sus propuestas de maquillaje artístico y editorial, combina formas, colores y texturas para crear efectos expresivos. A partir de estas técnicas, hay 3 recomendaciones prácticas para un maquillaje de Halloween discreto:



Elegir un solo foco: destacar los ojos o los labios, en lugar de intensificar ambos al mismo tiempo.

destacar los ojos o los labios, en lugar de intensificar ambos al mismo tiempo. Trabajar con precisión: utilizar pinceles finos para dibujar telarañas, lágrimas o estrellas sin sobrecargar el rostro.

utilizar pinceles finos para dibujar telarañas, lágrimas o estrellas sin sobrecargar el rostro. Priorizar productos seguros: usar cosméticos formulados para la piel y el área donde se aplicarán. Evitar pinturas no cosméticas cerca de los ojos y retirar el maquillaje antes de dormir.

La clave está en interpretar Halloween mediante pequeños guiños visuales, sin perder el equilibrio del conjunto. Con pocos productos y una idea bien definida, es posible conseguir un look original, elegante y apropiado para la ocasión.