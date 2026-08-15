El Feng Shui es una disciplina milenaria, la cual establece que la distribución de objetos y elementos del hogar puede favorecer un flujo de equilibrio del chi, concepto relacionado con la energía vital. Es por ello que esta filosofía china considera que en la casa debes tener una planta para evitar discusiones y así tener armonía en el hogar, donde puedes decorar tu recámara al estilo multisensorial para que huela y suene relajante.

El lirio de la paz es la especie con la que se le relaciona con la calma, la renovación y las relaciones armoniosas. Por ello, se recomienda tener esta planta en el interior de la casa, con el objetivo de que no haya conflictos, tensiones y discusiones entre parejas o familiares, y así evitar que las personas griten sin razón.

La planta que debes tener en casa para evitar discusiones, según el Feng Shui|Pinterest

Dónde colocar el lirio de la paz, según el Feng Shui

El lirio de la paz tiene flores blancas y hojas verdes, dos características a las que se les vincula con la pureza, equilibrio y renovación. Es por ello que a esta especie se le recomienda tener en el interior de una casa, debido a la creencia de que da paz y armonía.

De acuerdo con la especialista Alexandra Berthault, el lirio de la paz tiene que estar en la sala o cerca de la entrada de la casa, a fin de generar una energía positiva y de tranquilidad. Cabe destacar que estas recomendaciones forman parte de la interpretación del Feng Shui, por lo que no hay una investigación certera de que ayude a evitar discusiones.

Cuidados de la planta que evita discusiones

El lirio de la paz necesita luz indirecta para desarrollarse de la mejor manera. En cuestión de riego, debe ser moderado, ya que el exceso de humedad podría perjudicarla y no producir sus flores adecuadamente.

Cabe mencionar que el lirio de la paz contiene sustancias que pueden ser tóxicas para personas y animales si se ingieren, por lo que se recomienda tenerlo fuera del alcance de niños y mascotas.