Las cortinas de telas black out son las mejores en el mercado si es que no quieres que ingrese luz natural a tu vivienda, aunque son recomendadas principalmente para las recámaras, que es el espacio donde las personas prefieren la oscuridad para descansar mejor, pero si en tu habitación se escapa un rayo de sol, estas son las 4 ideas para que duermas como bebé.

De acuerdo con un artículo del portal Hitega, para que una cortina sea buena, tiene que tener 2 cualidades importantes. La primera de ellas es que estéticamente tenga una buena caída y que la tela sea duradera y resistente, pues la finalidad es que duren años, como lo son estos 4 modelos. Estas son las 4 ideas para reemplazar cortinas de tu casa por opciones más aesthetic y que tu hogar se vea más caro.

Las 4 telas de cortinas que no dejan pasar la luz natural

1. Loneta: Este tipo de tela no solo se utiliza para la fabricación de cortinas, pues también se hacen cojines, bolsos, mochilas y calzado. Es ideal, ya que no se rompe fácilmente ni se deteriora fácilmente ante los rayos del sol.

4 telas que no dejan pasar la luz y con ellas puedes hacer cortinas black out|Pinterest

2. Lino: Su principal característica es que es 3 veces más resistente que la seda y el algodón. Tolera los rayos del sol, ya que no fácilmente se decolora.

4 telas que no dejan pasar la luz y con ellas puedes hacer cortinas black out|Pinterest

3. Jacquard: Este tipo de tela es ideal para confeccionar cortinas y tapicería. Su tejido es muy grueso y resistente, por lo que es ideal para convertirla en black out, a fin de que no pase la luz natural a los espacios de la casa.

4 telas que no dejan pasar la luz y con ellas puedes hacer cortinas black out|Pinterest

4. Black out: Esta tela debe estar en la lista, ya que es la más utilizada durante todo el año. Lo anterior, ya que aísla el frío durante invierno y el calor en verano. Su cualidad principal es la de obstruir casi al 100% la entrada de los rayos del sol, ideal para instalar en las habitaciones.