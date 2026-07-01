4 tintes de pelo que esconden las canas y rejuvenecen la mirada después de los 50: son ideales para julio de 2026

Con el paso de los años, el color del cabello puede hacer una gran diferencia en la apariencia del rostro. Mientras algunos tintes endurecen las facciones y hacen más evidentes las líneas de expresión, otros aportan luz, suavizan la mirada y logran que las canas se integren de forma mucho más natural.

Si estás pensando en renovar tu look este verano, la tendencia para julio de 2026 apuesta por tonos cálidos, luminosos y con dimensión. Además de rejuvenecer el rostro, requieren menos mantenimiento porque el crecimiento de las canas resulta mucho más discreto.

Estos son los tintes de pelo que más favorecen a las mujeres después de los 50

Para asegurar el mejor resultado, de acuerdo con un artículo de Glamour, los estilistas suelen recomendar aplicar estos tonos mediante técnicas como el balayage o reflejos finos (mechas), lo que evita el marcado contraste de la raíz.

