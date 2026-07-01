4 tintes de pelo que esconden las canas y rejuvenecen la mirada después de los 50: son ideales para julio de 2026
Estos tonos serán los favoritos de la temporada porque iluminan la melena, suavizan las facciones y hacen que las canas pasen mucho más desapercibidas.
Con el paso de los años, el color del cabello puede hacer una gran diferencia en la apariencia del rostro. Mientras algunos tintes endurecen las facciones y hacen más evidentes las líneas de expresión, otros aportan luz, suavizan la mirada y logran que las canas se integren de forma mucho más natural.
Si estás pensando en renovar tu look este verano, la tendencia para julio de 2026 apuesta por tonos cálidos, luminosos y con dimensión. Además de rejuvenecer el rostro, requieren menos mantenimiento porque el crecimiento de las canas resulta mucho más discreto.
Estos son los tintes de pelo que más favorecen a las mujeres después de los 50
Para asegurar el mejor resultado, de acuerdo con un artículo de Glamour, los estilistas suelen recomendar aplicar estos tonos mediante técnicas como el balayage o reflejos finos (mechas), lo que evita el marcado contraste de la raíz.
- Rubio miel. Es uno de los favoritos de los estilistas porque ilumina el rostro al instante. Sus reflejos dorados aportan calidez, hacen que la piel luzca más fresca y ayudan a que las canas se mezclen con el color, evitando el contraste marcado entre la raíz y el resto del cabello. Además, es un tono que favorece tanto a pieles claras como ligeramente bronceadas.
- Castaño claro o bronde. Si no quieres aclarar demasiado tu melena, esta es una de las mejores opciones. El bronde combina la profundidad del castaño con la luminosidad del rubio, creando un efecto natural que aporta movimiento al cabello. También suaviza las facciones, da la impresión de mayor volumen y consigue que las canas pasen mucho más desapercibidas entre los diferentes matices.
- Caramelo. Los tonos caramelo son ideales para quienes tienen piel cálida o morena. Su mezcla de reflejos dorados y avellana aporta brillo, hace que el cabello se vea más sano y crea un efecto rejuvenecedor sin necesidad de recurrir a colores demasiado claros. Es una alternativa elegante para quienes buscan un cambio visible, pero fácil de mantener.
- Rubio beige o efecto "latte". Inspirado en los tonos cremosos que siguen marcando tendencia, el rubio beige se caracteriza por equilibrar matices cálidos y fríos, logrando un acabado sofisticado y muy favorecedor en pieles maduras. Además de aportar luz al rostro, permite espaciar los retoques porque las nuevas canas se integran de forma mucho más armoniosa.