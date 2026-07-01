Qué hacer con la borra del café usada: así puedes reutilizarla para mejorar tu jardín

En lugar de desechar la borra del café usada, puedes reutilizarla como complemento para el compost, incorporarla al sustrato en pequeñas cantidades o emplearla como materia orgánica para mejorar la estructura del suelo. Expertos en jardinería advierten que, aunque ofrece beneficios, debe utilizarse con moderación y nunca en exceso para evitar desequilibrios en la tierra.

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Cada vez más personas buscan formas de reducir los residuos domésticos y aprovechar materiales que normalmente acabarían en la basura. En ese contexto, la borra del café se ha convertido en un aliado para la jardinería sostenible, ya que aporta materia orgánica y puede contribuir a mejorar la calidad del suelo cuando se utiliza de manera adecuada.

¿Cómo reutilizar la borra del café en el jardín?

La borra del café contiene materia orgánica y pequeñas cantidades de nutrientes como nitrógeno, potasio y fósforo. Sin embargo, los especialistas recuerdan que no debe considerarse un fertilizante completo, sino un complemento dentro del cuidado del jardín.

Estas son algunas de las formas más recomendadas para reutilizarla:



Agregarla al compost: mezclar la borra con hojas secas, restos de poda y otros materiales ricos en carbono favorece la descomposición y ayuda a obtener un compost equilibrado.

mezclar la borra con hojas secas, restos de poda y otros materiales ricos en carbono favorece la descomposición y ayuda a obtener un compost equilibrado. Incorporarla al suelo en pequeñas cantidades: puede mezclarse con la tierra alrededor de las plantas para aportar materia orgánica y mejorar su estructura.

puede mezclarse con la tierra alrededor de las plantas para aportar materia orgánica y mejorar su estructura. Utilizarla como cobertura ligera: espolvoreada de forma muy fina y mezclada con otros restos vegetales, ayuda a conservar la humedad del suelo.

espolvoreada de forma muy fina y mezclada con otros restos vegetales, ayuda a conservar la humedad del suelo. Alimentar a las lombrices del compost: en sistemas de vermicompostaje, pequeñas cantidades de borra pueden formar parte de la alimentación de las lombrices, siempre combinadas con otros residuos orgánicos.

en sistemas de vermicompostaje, pequeñas cantidades de borra pueden formar parte de la alimentación de las lombrices, siempre combinadas con otros residuos orgánicos. Mejorar el sustrato de algunas plantas: mezclada correctamente con el suelo, puede favorecer la aireación y el drenaje.

La Royal Horticultural Society (RHS), una de las instituciones de jardinería más reconocidas del mundo, recomienda incorporar la borra del café al compost en lugar de aplicarla en grandes cantidades directamente sobre las plantas, ya que así se aprovechan mejor sus propiedades.

¿Qué precauciones hay que tener al usar borra de café en las plantas?

Aunque se trata de un recurso natural, los expertos coinciden en que un uso inadecuado puede generar efectos no deseados. Los jardineros aconsejan tener en cuenta estas recomendaciones:



No aplicar capas gruesas: una acumulación excesiva puede compactarse y dificultar el paso del agua y del aire.

una acumulación excesiva puede compactarse y dificultar el paso del agua y del aire. Mezclarla con otros materiales orgánicos: esto ayuda a mantener el equilibrio del compost y evita concentraciones elevadas de un solo componente.

esto ayuda a mantener el equilibrio del compost y evita concentraciones elevadas de un solo componente. No utilizarla como único fertilizante: las plantas necesitan un aporte equilibrado de nutrientes que la borra del café, por sí sola, no proporciona.

las plantas necesitan un aporte equilibrado de nutrientes que la borra del café, por sí sola, no proporciona. Dejarla secar antes de almacenarla: así se reduce el riesgo de aparición de moho.

así se reduce el riesgo de aparición de moho. Observar la respuesta de las plantas: cada especie tiene necesidades diferentes, por lo que conviene incorporar este material de forma gradual.

El jardinero y autor Monty Don, una de las figuras más reconocidas de la divulgación hortícola en el Reino Unido, ha señalado en diversas ocasiones que el compostaje es una de las mejores formas de aprovechar los residuos orgánicos del hogar. Esto se debe a que devuelve nutrientes al suelo de manera natural.

Por su parte, especialistas de la Extensión de la Universidad Estatal de Oregón (Oregon State University Extension Service) explican que la borra del café es especialmente útil como ingrediente del compost. Allí se descompone junto con otros materiales para formar un abono orgánico de mayor calidad.