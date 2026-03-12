4 tips antioxidantes para mantener sana tu piel de la contingencia ambiental; ideal para mantenerla hidratada y sana en esta primavera 2026

En las últimas semanas se han activado varias veces las fases de contingencia ambiental debido a la contaminación del aire en la Ciudad de México. Las condiciones atmosféricas tienen diversos efectos en nuestra salud, y esto incluye lo que se refleja en nuestro exterior. A continuación te daremos algunos tips para mantener sana tu piel cuando hay contingencia ambiental.

También es importante recordar que las rutinas de skincare se modifican entre estaciones del año, pues las necesidades de nuestra piel van cambiando.

Por qué la contaminación afecta la piel

La contaminación a la que nos exponemos diario tiene diversos efectos en la piel, como irritación, resequedad, manchas o envejecimiento prematuro. La exposición a la contaminación se relaciona con la inflamación, debilitamiento de la barrera cutánea y estrés oxidativo; este último se ocasiona por los radicales libres, moléculas inestables que dañan las células y que pueden causar decoloración, enrojecimiento, arrugas e incluso cáncer de piel, explica la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

4 tips antioxidantes para cuidar tu piel cuando hay contingencia ambiental

1. Usa protector solar diario

Además de prevenir las quemaduras por el sol, estos productos pueden proteger tu piel de la contaminación porque, según explica la UCLA, los rayos UV pueden magnificar el estrés oxidativo.

2. Consume alimentos antioxidantes

Existen estudios que demuestran que una dieta alta en alimentos antioxidantes puede reducir el estrés oxidativo en tu cuerpo. Esto incluye ejemplos como los frutos rojos, las nueces, semillas y granos enteros, además de vegetales de hoja verde; también tomar té puede ayudarte.

3. Haz una limpieza de tu piel cada noche

Nunca te saltes la rutina de limpieza por la noche. Utiliza un limpiador suave que sea adecuado para tu tipo de piel (seca, mixta, grasa o delicada).

4. Usa productos para cuidado de la piel con antioxidantes

Existe una gran variedad de productos de skincare que contienen antioxidantes. Entre los ingredientes que puedes buscar se encuentra el extracto de té verde, niacinamida, retinol, vitamina C y vitamina E.

Recuerda que no todos los productos son adecuados para todas las pieles. Es buena idea hacer una prueba de alergia o efectos adversos antes de usar de lleno algún producto; este tipo de pruebas puedes hacerlas en la piel del antebrazo. De preferencia, acude al dermatólogo para que te ayude a encontrar una rutina ideal de skincare.