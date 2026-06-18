Cómo lavar tus almohadas y cobijas con plumas sin el uso de lavadora

En ciertos hogares suelen tener aún almohadas y cobijas con plumas, artículos del hogar que ahora suelen ser difíciles de conseguir. Al tener esos artículos, hay que tener cuidado al momento de lavar, ya que requiere de una técnica especial para su limpieza.

Noticias Jalisco del 17 de junio 2026

Es así que te vamos a explicar cómo hacerlo sin el uso de lavadora, un hack de limpieza que ciertas personas no conocen, una técnica en la que lograrás eliminar la suciedad adherida.

¿Cómo lavar almohadas y cobijas de plumas?

Por suerte, es posible lavar tus almohadas y cobijas con plumas, sin el uso de lavadora y logrando eliminar todos los residuos que tengas. Para que lo puedas lograr en casa, te recomendamos optar por los siguientes puntos:

Aspira tus almohadas y cobijas al aire libre. Espolvorea tus telas con bicarbonato de sodio, y dejamos que actúe durante 60 minutos al aire libre. Pasado el tiempo, retira el polvo con un cepillo suave. Si tu prenda tiene alguna mancha, en un cuenco mezcla una taza de agua tibia con gotas de jabón líquido, talla con ayuda de un cepillo o un paño humedecido sobre las manchas. Con un paño con agua tibia, enjuaga. Por último, dejamos secar al aire libre, preferentemente a la sombra para evitar dañar las plumas de tu interior y el tejido. Cada par de horas, golpea la cobija o almohada para evitar que las plumas se peguen entre ellas.

#almohadasdeplumas ♬ sonido original - Nicole @donaflorindahome Hoy lave mis almohadas de pluma. Me quedaron increibles. Te cuento como lo hice 🔹 Mezclar 1 medida de Oxi Ckean de The Pink Stuff con agua 🔹 Aplicar en toda la almohada con un pincel 🔹 Meter a la lavadora de ropa y agregar directo sobre la almohada 1 medida de bicarbonato 🔹 Lavar en ciclo delicado con derergente Heitmann especial para plumon y parka o detergente ropa delicada 🔹 Agregar vinagre de alcohol en vez de suavizante 🔹 Inmediatamente terminado el lavado, meter a la secadora de ropa con pelota de tenia o algodon Optativo toallitas anti estàtica Bicarbonato y vinagre @La Vinagreria Detergente Heitmann Supermercado Jumbo #lavadoalmohadas

¿Cómo lavar almohadas y cobijas en lavadora?

Si cuentas con una lavadora, también puedes usarla para lavar tus almohadas y cobijas de plumas, pero para lograrlo sin dañar el textil, se recomienda aplicar las siguientes recomendaciones:

Aplica un ciclo de lavado delicado. No uses agua caliente, de preferencia fría o tibia. Aplica un detergente suave y no apliques cloro ni suavizantes. Igualmente, escoge un centrifugado suave. Dejamos secar y agitamos las prendas para expandir las plumas, evitando que se apelmacen.

Con todos los tips anteriores podrás limpiar tus prendas con o sin el uso de la lavadora; aplica todos los pasos para que elimines la suciedad al instante.