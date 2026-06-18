Así puedes aprovechar el estambre que tienes en casa en ideas DIY

Si eres una persona que usa mucho estambre, es posible que ahora tengas una colección de hilos de diversos colores, los cuales ya no puedes usar para tejer debido a que no tienen suficiente longitud para su uso, pero no los tires, ya que aún pueden aprovecharse de diversas formas.

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Para que puedas aprovechar el excedente en casa, te detallaremos cómo usarlo en ideas DIY fáciles de hacer, así que toma nota de todas las indicaciones.

¿Cómo aprovechar el estambre que tienes en casa?

Tal vez no lo parezca, pero es posible aprovechar los restantes de estambre que tienes en casa, logrando crear cosas nuevas con el uso de ideas DIY. Para que no deseches los hilos que tienes, mejor úsalos en las siguientes opciones:

Marco de fotos: Corta un cuadrado que sea del tamaño de la foto que quieras colgar, envuelve el marco con el estambre.

Juguete para gatos: Sujeta los hilos formando una bola de estambre, ideal para que tus gatos pasen horas de diversión con ellos.

Pulseras pequeñas: Para ello solamente vas a necesitar un hilo y entrelazarlas para crear una pulsera; no se necesitan grandes extensiones para hacerlo. No olvides dejar dos lazos al final, ya que servirán para sujetar el accesorio a la muñeca.

Llavero: Es igual a la idea anterior, pero en este caso debemos agregar un broche o sujetador, el cual será funcional al momento de sujetar tus llaves.

¿Qué hago si los hilos son muy cortos?

Entendemos que posiblemente cuenten con hilos muy cortos de estambre, los cuales pueden resultar difíciles de usar en ideas DIY; no obstante, eso no significa que debamos desecharlos de nuestros hogares. Para aprovechar el residuo, podemos usarlo en forma de relleno para almohadas, cojines o cama de mascotas, aportándole una sensación esponjosa.

Siguiendo todos los tips anteriores, lograremos usar al máximo el residuo en casa, ya sea para crear algo completamente nuevo o para mejorar artículos específicos, así que no lo tires y disfruta de su funcionalidad.