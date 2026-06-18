Esto pasará con Pablo Lyle tras la muerte de su papá

El caso de Pablo Lyle sigue en pie, el actor mexicano que en Estados Unidos experimentó un altercado vial, causando la muerte de una persona, por el cual fue condenado por homicidio involuntario, cumpliendo una condena en prisión.

Noticias Veracruz del 18 de junio 2026

Ahora parece que su situación podría cambiar, en especial tras la muerte de su papá; se han dado a conocer más detalles de lo que le pasará al famoso actor ante su sentencia.

¿Qué ha pasado con Pablo Lyle?

Aunque Pablo Lyle sigue cumpliendo su condena en la cárcel, la familia del actor reveló que se están preparando recursos legales a su favor, con la finalidad de poder obtener una liberación pronta, en la que el artista podría continuar con su condena, pero bajo el régimen especial de libertad condicional.

Dichos movimientos legales se deben a la muerte de su papá, un deceso que golpeó fuertemente en el entorno de la celebridad, quien falleció a los 77 años en Mazatlán el 13 de junio.

Es importante detallar que todavía no hay algo concreto, debido a que es un proceso largo y se requieren varios trámites; aun así, la hermana del actor confía en las autoridades para que se pueda lograr la pronta liberación.

¿Cuándo saldrá Pablo Lyle de la cárcel?

Recordemos que el altercado ocurrió en Miami en el 2019, cuando se presentó un altercado en el tránsito, donde Pablo Lyle tuvo una discusión y golpeó a un cubano de 65 años, causando que el hombre cayera inconsciente al suelo, provocando un traumatismo; a los pocos días falleció. Situación que provocó que el artista tenga una sentencia de 5 años.

Aunque no hay fecha exacta, se espera que en diciembre del 2026 pueda salir y tener la libertad condicional, pero es una situación que no se ha corroborado. Hay que esperar qué deciden las autoridades al respecto, deseando que el artista pueda reincorporarse a la sociedad tras la muerte de su papá.