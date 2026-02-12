4 tips para que tus labios se vean más gruesos, incluso sin maquillarlos: a lo Kim Kardashian

Si sueñas con unos labios más gruesos y definidos como Kim Kardashian, pero no quieres depender del maquillaje, es posible hacerlo de manera natural con trucos sencillos que funcionan muy bien.

Te diremos algunos hábitos que estimular la circulación hasta cuidados básicos que puedes aplicar. Checa estos 6 tips que pueden marcar la diferencia y quédate con el que más te sirva a ti:

Exfólialos cada dos semanas: Hay un montón de bálsamos, labiales y aceites que te ayudan a exfoliar los labios cuando están dañados, esto ayudará a que mantengan su volumen y se vean carnosos, según destaca Intinitekparis. Hidrátalos de manera correcta: Una de las razones principales por las que los labios no lucen grandes y sanos es por la falta de hidratación. Bebe mucha agua y usa bálsamos hidratantes a base de coco, oliva, almendras o cacao. Nutre los labios: Para evitar que los labios se agrieten fácilmente y queden apagados y sin forma, tienes que hidratarlos constantemente con labiales a base de frutas, ácido hialurónico y Vitamina E, recomienda Charlotte Ilbury. Resalta tu arco de cupido: En caso de que necesites que tus labios luzcan más grandes en minutos, puedes aplicar el truco del arco de cupido, en donde, con un iluminador, lo pones en el laio superior para dar luz en puntos estratégicos.

Siguiendo estas recomendaciones conseguirás rápidamente que tus labios se vean visiblemente más grandes y carnosos.

|(ESPECIAL/CANVA)

¿Qué provoca tener labios resecos y rotos? Estas son las causas

Si tienes los labios resecos es debido a varios factores, como la falta de lípidos que mantengan la humedad en ellos. Esto ocurre más a menudo en invierno por el aire fríos y la falta de humedad en el ambiente.

Para repararlos solo debes beber más agua, evitar lamerte los labios, usar exfoliantes, hidratarlos constantemente, y usar protector solar para labios. Así de fácil puedes evitar que de nuevo se te resequen o agrieten tan fácil.