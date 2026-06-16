¡Rutina en pareja! Ella Bucio y Humberto Noriega nos enseñan su intensa rutina tras salir de Exatlón México

Aunque hace varias semanas que la novena temporada de Extalón México llegó a su fin, este aún ha dado mucho de qué hablar, pues este reality deportivo algunas veces suele trascender más allá de la vida de nuestros atletas de alto rendimiento y en esta ocasión Ella Bucio y Humberto Noriega son la prueba.

Desde hace semanas hemos visto a esta pareja bastante activa en redes, pues una vez que comenzaron a compartir fotos y videos juntos no han parado, dejando ver el tierno momento que atraviesan en sus vidas luego de que la temporada de Exatlón México llegara a su fin, e incluso han compartido su día a día el cuál obviamente cuenta con rutinas de ejercicio.

Rutina de ejercicio de Ella Bucio y Humberto Noriega

Los ex participantes de la novena temporada que defendieron a capa y espada el Equipo Rojo postearon en sus redes sociales una intensa rutina que en realidad muy pocas personas podrán replicar…

Humberto posteó el video donde hace squats cargando a Ella y posteriormente ella lo termina cargando a él, dejando ver que su preparación está en otro nivel.

En el mismo posteo podemos leer la siguiente frase: “La pareja perfecta de gym, se ve algo así:”, además de que en la misma descripción señaló lo siguiente:

“Como que no existe la cita perfecta”?, a lo que Ella respondió: “Aiii te quiero cachorro!!", con lo que sus seguidores fueron testigos de lo bien que les ha ido en las últimas semanas.

¿Cuánto tiempo lleva Ella Bucio y Humberto Noriega?

Fue a finales de mayo que comenzaron a compartir un poco de fotos en sus redes sociales, aunque puede ser que la química haya comenzado en en la novena temporada de Extalón México cuando ambos participantes del Equipo Rojo comenzaron a interactuar luego de que Ella se integrara tras el Draft.

Por ahora las especulaciones en redes señalan que la pareja llevaría cerca de un mes de relación, aunque respecto a más detalles se han mantenido reservados.