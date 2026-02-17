inklusion logo Sitio accesible
43 ideas de manicura francesa REAL y elegante para todo tipo de uñas

Si quieres hacer un diseño de uñas francés ideal, checa estas opciones que nunca fallan a la hora de elegirlas para un evento importante

uñas francesas ideas manicura
La manicura francesa es versátil y combina casi con cualquier estilo.|(ESPECIAL/CANVA)
Notas,
Estilo de vida

Escrito por: Alexis Ceja | DR

La manicura francesa nunca pasa de moda. Es un estilo atemporal que sigue conquistando a celebridades y amantes de la belleza que quieren lucir sofisticadas y elegantes sin esfuerzo. Pero las más conocedoras saben que hoy existe una versión más actual, fresca y real, inspirada en el clásico francés que todas amamos. Y sí, puede transformar por completo tus manos.

Según la revista de moda Elle, para que unas uñas francesas luzcan impecables, deben tener precisión en los detalles, una combinación de colores acorde con la paleta de tu outfit y, sobre todo, adaptarse al tipo de evento, reunión o fiesta al que asistirás.

En esta selección de 43 ideas te mostramos diseños que no solo están en tendencia, sino que pueden convertirse en tu próxima obsesión. Prepárate para encontrar ese estilo que hará que no dejes de mirar tus manos.

Uñas francesas clásicas blancas.|Pinterest
Uñas francesas.|Pinterest
Diseño clásico de uñas francesas.|Pinterest

