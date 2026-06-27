Renovar la cocina no siempre requiere cambiar muebles o realizar una obra completa, pues los cambios sencillos como mejorar la iluminación, reorganizar los espacios o renovar algunos acabados pueden transformar por completo la percepción visual de este espacio. Es por ello que traemos para ti estas 5 ideas para que esta área parezca más moderna sin gastar mucho dinero. Conoce qué debes hacer con los cubiertos antiguos, son un tesoro: cómo reutilizarlos para crear adornos originales.

Una cocina funcional debe priorizar el aprovechamiento del espacio, la circulación y la iluminación, por lo que estos 3 puntos son importantes al momento de hacer un cambio importante, como es pasar de una cocina clásica a una moderna. Esto debes hacer con los marcos de fotos antiguos, son un tesoro: cómo reutilizarlos para decorar paredes aburridas.

Los 5 cambios para que tu cocina se vea moderna

1. Pintar paredes: Renovar las paredes con tonos claros como el blanco, beige, gris o verde salvia, ya que estos colores reflejan mejor la luz y generan una sensación de mayor amplitud.

5 cambios sencillos para que tu cocina parezca más moderna sin gastar mucho dinero|IA

2. Sustituir manijas de los muebles: Los modelos negros, dorados o hechos de acero inoxidable modifican inmediatamente la apariencia de gabinetes y cajones. Es una buena idea, ya que requiere de poca inversión y genera un gran cambio visual sin reemplazar por completo los muebles.

3. Mejorar la iluminación: Cambiar los focos tradicionales por LED es una buena opción, ya que consume menos electricidad que otras opciones. Además, resalta superficies, encimeras y áreas de trabajo, lo que aporta una apariencia más moderna y acogedora.

4. Cocina organizada: Esto facilita la preparación de alimentos y mejora la percepción del espacio. Guardar pequeños electrodomésticos que no se utilizan todos los días, agrupar utensilios y aprovechar organizadores internos para cajones ayuda a crear una imagen más limpia y contemporánea sin gastar mucho.

5. Accesorios decorativos: Complementar la decoración con frascos de vidrio, tablas de madera o recipientes uniformes también contribuye a conseguir una imagen más ordenada y actual.