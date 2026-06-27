Muere querido integrante de la Banda MS; pilar fundamental de la agrupación: “Una noticia más que nos sacude a la familia MS”

Una vez más la industria musical se encuentra de luto, esto luego de que Walo Silvas, vocalista de "Banda MS" diera el último adiós a Tim Luce, uno de los colaboradores de la banda, quién destacó por ser el promotor de la agrupación en Estados Unidos. Fue a través de su cuenta de instagram que el cantante dió a conocer la noticia y compartió un mensaje desgarrador, mismo que estuvo acompañado de fotografías y videos junto al destacado promotor en los que se ve a Walo junto a él disfrutando de momentos divertidos, cantando y elogiarse. La publicación actualmente tiene más de dos mil "me gusta" y diversos comentarios de usuarios enviando condolencias.

Walo Silvas comparte mensaje desgarrador para despedir a Tim Luce

A través de sus redes sociales el intérprete de grandes éxitos como "Tu postura", "Tu perfume", "El color de tus ojos", "No me pidas perdón", entre otros compartió dolorosas palabras a través de su cuenta de instagram "Una noticia más que nos sacude a la familia MS, uno más de nuestra familia se adelanta… nuestro gran Tim!" fueorn algunas de las palabras que el destacado cantante compartió. Por otro lado, expresó que se quedaría con muchos recuerdos de él, un hombre que describió como alegre y positivo. El famoso artista en dicha publicación mencionó que no entendía por qué pasaba esa situación además de que dijo que 2026 los estaba golpeando muy fuerte. "vuela alto mi Tim!! YOU ARE THE MAN…. Always!" fueron las palabras con las que el artista terminó su publicación, misma en la que no detalló las causas de la muerte del querido promotor.

¿Quién era Tim Luce?

Tim Luce fue un destacado promotor y ejecutivo, destacó por haber promovido la carrera de la Banda MS en México y otro países, por lo que su trabajo dentro de la agrupación fue sumamente escencial. Fue gerente general de los integrantes de la banda mexicana impulsandolos en cada una de sus giras dentro del territorio de Estados Unidos, algo que sin duda fue importante para que los artistas tuvieran un amplio reconocimeinto del público en dicho país. "Descanse en paz Tim", "Yo lo conocí en San José y siempre ayudando a nuestra gente", "DEP el buen TIM", "Nuestro más sentido pésame para Ti Walo y para su familia", son algunos de los comentarios que los usuarios en redes han comentado en la publicación donde Walo Silvas dió el último adiós a su amigo y promotor.