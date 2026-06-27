Qué es el arroz jazmín que usaron en MasterChef 24/7: todo sobre este ingrediente estrella

Uno de los consejos más repetidos entre los "Maestros del fuego" en MasterChef 24/7, es que los cocineros se atrevan a experimentar con sus recetas para innovar sabores tradicionales y darles un giro radical. Y uno de los protagonistas en la semana 6, fue el arroz jazmín, que el Chef Diego Niño usó para armar una guarnición y que demostró que los detalles hacen toda la diferencia en una preparación.

Aunque a simple vista todas las variedades lucen casi iguales, el arroz jazmín tiene una estructura completamente diferente y su origen proviene de Tailandia, pero es popular en Asia de forma general. El grano es largo y fino, además de que cuenta con un aroma muy peculiar que es similar al que emanan las flores del jazmín y que va intensificándose según el método de cocción empleado, según explica el sitio especializado Sporked.

El arroz jazmín tiene un aroma muy peculiar|Canva

¿En qué platillos se usa el arroz jazmín?

Tal como ocurre con la mayoría de ingredientes conocidos, el arroz jazmín se puede utilizar en diferentes tipos de recetas y es un excelente aliado para elevar las preparaciones al siguiente nivel. Esto ya que gracia a su peculiar textura y aroma tenue, queda muy bien con vegetales salteados, carnes marinadas y hasta currys.

El arroz jazmín es ideal para aompañar recetas condimentadas como el curry|Canva

A diferencia de las versiones tradicionales de arroces, el de jazmín no es de textura glutinosa tan característica, sino que los granos quedan suaves y muy ligeramente "pegajosos". En cuanto al sabor, tiene un dulce muy sutil sin llegar a ser empalagoso, lo que lo hace el acompañante perfecto para preparaciones muy condimentadas, tal como las que los participantes de MasterChef 24/7 hicieron con el Chef Diego Niño.

¿Cómo se cocina el arroz jazmín?

Para preparar un arroz jazmín de buen sabor y consistencia, la clave está en la cocción. Lo primero es retirar el exceso de almidón enjuagando los granos en agua limpia hasta que salga casi cristalina, según el manual de Tilda Rice.

En una cacerola con un toque de mantequilla o aceite hay que añadir los granos y sofreír ligeramente. Después se agregan dos tazas de agua por una de arroz y tapar a fuego medio por aproximadamente 12 minutos. No hay que añadir muchos condimentos porque pueden opacar el sabor original.