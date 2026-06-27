El look de Claudia Lizaldi para MasterChef 24/7 que se inspiró en Zahie Téllez: “Los ojos más bonitos”

La convivencia en MasterChef 24/7 no es solo entre los cocineros, también con todas las personas que forman parte de la producción y hacen posible que cada gala salga espectacular. Es así que han surgido lindas amistades, como la de Claudia Lizaldi y Zahie Téllez, quienes tienen una complicidad que traspasa la pantalla y se hace presente hasta en los aspectos más inesperados.

Para muestra, el tierno detalle que la conductora estelar tuvo con la jueza al inspirarse en su llamativa mirada para darle vida a un look que le valió decenas de piropos. Se trata del conjunto azul aterciopelado que lució en una de las galas de la semana 6 en la cocina más famosa de México, y que según explicó Claudia, fue elegido porque el tono contraste de forma muy similar con los ojos de su compañera.

"Look inspirado en los ojos más bonitos de la televisión, Zahie Téllez", mencionó en una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram.

Claudia Lizaldi inspiró su look en los ojos de Zahie Téllez|ESPECIAL

¿Desde cuándo está Claudia Lizaldi en MasterChef 24/7?

La confianza con la que Claudia Lizaldi se desenvuelve ante las cámaras de MasterChef 24/7 no es nueva, ya que en realidad lleva tres frente al programa y ya domina a la perfección la dinámica en las galas de la cocina más famosa de México. Y es que recordemos, la conductora mexicana se integró a la producción en 2023, para la edición de MasterChef Celebrity que coronó como ganadora a Irma Miranda.

Coincidentemente, esa también fue la primera temporada en la que Zahie Téllez se unió de manera formal al equipo de jurados, un puesto que conserva hasta 2026 con MasterChef 24/7. Así que desde entonces la cercanía de ambas se ha vuelto muy especial, al grado de que para la temporada de 2026, decidieron fortalecer su amistad con discretos detalles en sus looks.

Claduia Lizaldi tiene una gran amistad con Zahie Téllez en MasterChef 24/7|ESPECIAL

Por lo que tal como Claudia confesó en sus redes sociales, todos los días llevan algo referente a la otra o accesorios combinados, como si se tratara de sus propios "matchings outfits".