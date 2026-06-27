Así debes cortar las uñas para que no se entierren

Cortar las uñas puede parecer una tarea fácil, pero si no lo haces correctamente pues puede que se te entierren. Esto causa dolor e incluso puede llegar a ocasionarte infecciones.

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Lo importante es cortarlas de forma recta y no redondeada procurando dejar visibles las esquinas exteriores. Al redondear los bordes o cortarlas demasiado, la piel de los costados cubre la uña, provocando que esta se clave en la carne al crecer.

¿Cómo cortar correctamente las uñas?

Preparación previa

Ablanda las uñas: El mejor momento para realizar el corte es justo después de la ducha. Si tus uñas son muy gruesas, puedes sumergir los pies en agua tibia durante 10 o 15 minutos para suavizarlas antes de empezar.

Desinfecta las herramientas: Se recomienda usar alicate recto o cortaúñas que estén bien limpios y afilados. Utiliza alcohol para evitar que ingresen bacterias.

Técnica de corte correcta

Realiza un corte recto: Corta la uña de manera transversal y uniforme de un lado al otro, asegurándote de que quede en línea recta.

Mantén el largo adecuado: No las dejes demasiado cortas. Ten en cuenta que la uña tiene que sobresalir unos 2 milímetros por encima del límite del dedo para proteger el lecho ungueal.

Cómo cortar las uñas de los pies|4FR/Getty Images

Respeta las esquinas: Nunca cortes ni dejes las esquinas ocultas o incrustadas en la piel. Deben quedar siempre visibles y libres por encima del canal del dedo.

Haz cortes pequeños: Procura no cortar las uñas de una sola vez, sino que ve haciendo cortes pequeños y progresivos para que no se lastime la lámina.

Acabado y cuidado

Usa la lima con suavidad: Si tras el corte recto quedan picos o bordes ásperos en las esquinas, pásales una lima muy suavemente. Hazlo solo para suavizar la superficie, sin desgastarlas hacia adentro ni redondearlas.

No toques las cutículas: Evita retirar o cortar la piel de las cutículas, ya que actúan como una barrera protectora natural contra las infecciones.

Usa calzado holgado: Para evitar que la uña se entierre debes evitar usar frecuentemente los zapatos excesivamente estrechos o con punta fina, ya que ejercen presión lateral en los dedos y obligan a la uña a enterrarse en la piel.

Evita el autotratamiento: Por último, pero no menos importante, si tu uña se empieza a enterrar, sientes dolor, está inflamada o roja pues no hagas nada por tu cuenta. Dirígete directamente a un especialista en podología para recibir el tratamiento adecuado y evitar infecciones mayores.

