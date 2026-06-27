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Así debes cortar las uñas para que no se entierren

Es importante que se realice la técnica correcta para no dañar tu uña y evitar infecciones.

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Cuida tus uñas de la mejor manera.|Pexels

Escrito por: Agustina Morán | Marktube

Cortar las uñas puede parecer una tarea fácil, pero si no lo haces correctamente pues puede que se te entierren. Esto causa dolor e incluso puede llegar a ocasionarte infecciones.

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Lo importante es cortarlas de forma recta y no redondeada procurando dejar visibles las esquinas exteriores. Al redondear los bordes o cortarlas demasiado, la piel de los costados cubre la uña, provocando que esta se clave en la carne al crecer.

¿Cómo cortar correctamente las uñas?

Preparación previa

Ablanda las uñas: El mejor momento para realizar el corte es justo después de la ducha. Si tus uñas son muy gruesas, puedes sumergir los pies en agua tibia durante 10 o 15 minutos para suavizarlas antes de empezar.

Desinfecta las herramientas: Se recomienda usar alicate recto o cortaúñas que estén bien limpios y afilados. Utiliza alcohol para evitar que ingresen bacterias.

Técnica de corte correcta

Realiza un corte recto: Corta la uña de manera transversal y uniforme de un lado al otro, asegurándote de que quede en línea recta.

Mantén el largo adecuado: No las dejes demasiado cortas. Ten en cuenta que la uña tiene que sobresalir unos 2 milímetros por encima del límite del dedo para proteger el lecho ungueal.

Cómo cortar las uñas de los pies
Cómo cortar las uñas de los pies|4FR/Getty Images

Respeta las esquinas: Nunca cortes ni dejes las esquinas ocultas o incrustadas en la piel. Deben quedar siempre visibles y libres por encima del canal del dedo.

Haz cortes pequeños: Procura no cortar las uñas de una sola vez, sino que ve haciendo cortes pequeños y progresivos para que no se lastime la lámina.

Acabado y cuidado

Usa la lima con suavidad: Si tras el corte recto quedan picos o bordes ásperos en las esquinas, pásales una lima muy suavemente. Hazlo solo para suavizar la superficie, sin desgastarlas hacia adentro ni redondearlas.

No toques las cutículas: Evita retirar o cortar la piel de las cutículas, ya que actúan como una barrera protectora natural contra las infecciones.

Usa calzado holgado: Para evitar que la uña se entierre debes evitar usar frecuentemente los zapatos excesivamente estrechos o con punta fina, ya que ejercen presión lateral en los dedos y obligan a la uña a enterrarse en la piel.

Evita el autotratamiento: Por último, pero no menos importante, si tu uña se empieza a enterrar, sientes dolor, está inflamada o roja pues no hagas nada por tu cuenta. Dirígete directamente a un especialista en podología para recibir el tratamiento adecuado y evitar infecciones mayores.

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