Estos son los 5 mejores canales de YouTube de dibujos animados para tus hijos pequeños en vacaciones

Una de las plataformas de streaming más utilizadas por muchas personas es YouTube, que existe desde hace más de 20 años y que nos permite observar todo tipo de contenidos. Además, en el último tiempo,tiene su formato para los más pequeños, en el que podrán ver contenidos para que aprendan y que son adecuados para su edad. Si no sabes qué permitirle ver a tu hijo en esta plataforma, te vamos a dejar los cinco canales ideales de dibujos animados para que se entretengan.

Para aquellas personas que tienen hijos pequeños, uno de los aspectos más complejos es que estén entretenidos todo el tiempo, y es que suele suceder que se aburran con facilidad y no les llame la atención jugar con sus juguetes. Además, hay algunos que están en contacto con la tecnologíaa una edad muy temprana y comienzan a utilizar tabletas, teléfonos celulares y mirar contenidos en YouTube, una de las plataformas más usadas a nivel mundial.

Siguiendo esta línea, es fundamental saber que todo esto debe hacerse bajo la supervisión de un adulto, quien debe controlar el tipo de contenido que ven los más pequeños y que sea educativo para los más chicos. Por eso, es que los dibujos animados son la gran opción, y en YouTube, hay un ranking de cuáles son los cinco canales más vistos que son perfectos para tus hijos pequeños y que se entretengan.

Los 5 canales de YouTube para niños

Bluey: en el canal oficial de este personaje encontraremos videos de esta cachorrita de 6 años llena de energía e imaginación. Desde el estreno en 2018, esta serie australiana ha tenido mucho éxito y logró conectar con el público infantil. Es ideal para recién nacidos en adelante.

Peppa Pig: es otro de los canales de dibujos animados más vistos por los más chicos y trata la historia de una cerdita adorable como Peppa que vive son sus hermanos y sus padres. Le encanta jugar, disfrazarse y se pasa el día saltando en los charcos de lodo. Es recomendable para niños de 2 a 5 años.

Pocoyó: esta serie de animación un gran número de capítulos didácticos como divertidos; y relata la historia de Pocoyó junto a susamigos en donde las aventuras se desarrollan en un mundo de gestos, colores, música y formas. La edad recomendada es de 0 a 4 años.

Litlle Baby Bum: es otro de los canales ideales para que ven los niños de 1 a 4 años y se caracteriza por ser un espacio educativo y divertido en partes iguales donde es un contenido que apoya las habilidades sociales y fortalece el vínculo con los padres mediante la música