5 consejos para optimizar la energía familiar en el regreso a clases

Uno de los desafíos más importantes al que se enfrentan muchas familias es cómo afrontar el inicio de clases. Es que previo al comienzo del Ciclo Escolar, con muchos los que saldrán a realizar las compras correspondientes que incluye mochila, cartuchera y el resto de los útiles. Y la situación se complica si son varios los niños, por lo que los expertos compartieron una serie de consejos financieros rápidos y útiles para ahorrar dinero y así optimizar la economía familiar.

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Cuándo comienzan las clases en México

Si bien todavía los chicos están disfrutando de las vacaciones de verano, hay que empezar a mirar más allá y por eso lo que más próximo está es el inicio de clases. Esto representa un gran dolor de cabeza, teniendo en cuenta que implica gastar mucho dinero en los útiles escolares, como así también en el material de estudio y el uniforme. Y la situación se complejiza cuando hay más de un niño en la familia.

El inicio del Ciclo Escolar está pensado para el próximo lunes 31 de agosto, según el calendario oficial publicado por la Secretaría de Educación Pública. Por eso, es bueno que te vayas adelantando y realizando las compras escolares, para que luego evites los conglomerados de personas.

Como sabemos que las compras escolares representan un problema porque no sabremos el dinero que vamos a gastar, un especialista en finanzas, Gianco Abundis personales compartió los 5 consejos económicos para ahorrar dinero y optimizar la economía familiar. Además, enfatizó que la falta de preparación, es uno de los factores principales que encarece los artículos escolares, obligando a los padres a realizar compras de último momento y gastando de más.

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