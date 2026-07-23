MasterChef 24/7: el truco definitivo para quitarle el olor a amoníaco a la carne de mantarraya

La mantarraya se convirtió en un auténtico dolor de cabeza para los cocineros de MasterChef 24/7 en el reto de la noche de este Miércoles de Batalla por Equipos: su textura, la dureza de su piel y, sobre todo, el olor a amoníaco de su carne son algunos aspectos que podrían jugarle en contra... ¡sin embargo, esta proteína es una delicia si se trabaja y se limpia de la forma correcta!

¿Cómo lavar la carne de la mantarraya para que no huela a amoníaco?

Uno de los principales motivos por los que la carne de mantarraya no es del agrado de algunas personas es porque, en efecto, huele a amoníaco y es algo totalmente normal ya que esta especie marina almacena urea en sus tejidos para regular su hidratación. Cuando el animal se pesca y no se limpia o conserva con hielo inmediatamente, la urea se descompone y libera amoníaco.

Si bien un ligero toque de este aroma es normal, las alertas deben encenderse si el olor es demasiado intenso ya que esto significa que la carne de mantarraya no está tan fresca como debería, lo que podría desatar riesgos para la salud al momento de consumirla.

Si el olor no es demasiado intenso pero quieres eliminarlo por completo, no basta sólo con lavar la carne de mantarraya en agua:

De acuerdo con Google Gemini, el secreto de los profesionales para que la carne de mantarraya tenga un sabor impecable comprarla ultra fresca y, posteriormente, remojarla en agua fría con hielo, un chorro de leche, jugo de limón o vinagre durante 30 a 60 minutos en el refrigerador antes de cocinarla.

El ácido de la leche, el limón o el vinagre ayuda a neutralizar el amoníaco y tu carne de mantarraya estará lista para conquistar a tus invitados... ¡aunque no lo creas, esta proteína además de que no tiene grasa y sí muchas vitaminas y minerales es súper versátil y puede prepararse de muchísimas maneras!

¿Qué dijo Poncho Cadena de la mantarraya?

En una interesante charla durante el Preshow de MasterChef 24/7, Poncho Cadena se sinceró con nuestros queridos hosts digitales Antonio Betancourt y Leslie Gallardo al momento de hablar de la mantarraya , una proteína que requiere de mucha práctica a la hora de filetearla por la dureza de su piel.

Para el experto Juez del reality, la carne de mantarraya le gusta mucho porque a pesar de su piel dura no se necesita un cuchillo tan filoso para trabajarla... ¡eso sí, reiteró que la importancia del ángulo es importante a la hora de cortar!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?