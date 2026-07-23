3 diseños de cejas para maquillarlas como profesional: paso a paso para que te queden hermosas
No tienes que ser experta en maquillaje para lucir radiante, en el caso de las cejas, basta con hacer diseños sofisticados que se adapten a tu rostro.
Las cejas son el marco del rostro y tienen el poder de transformarlo por completo dependiendo de los diseños que se les den. Es por esto que resulta tan importante saber cómo maquillarlas para que se vean estilizadas y no queden muy exageradas, pero la buena noticia es que esto es perfectamente posible de lograr con pocos productos y sin tener demasiada experiencia.
Los 3 diseños de cejas que sí les favorecen a todas las mujeres y se maquillan fácil
Naturales con ligero efecto difuminado. Si el estilo de tus maquillajes en general son muy suaves para el día a día, debes saber que las cejas también se adaptan y siguen viéndose arregladas. Los diseños naturales solamente definen el marco, quitando los vellos excedentes con pinzas y se peinan con un ligero toque de color.
Para que se mantengan en su lugar por horas, aplica un gel transparente. Y una vez que seque, rellena los huequitos con poco pelo usando un lápiz o plumón de punta muy fina, del color que más se asemeje a tu tono natural.
Cejas con efecto lifting. Muchas mujeres no lo saben, pero los diseños de cejas que usan también tienen la capacidad de estilizar el rostro con sutileza. Es el caso del efecto "lifting" que realza la mirada, y que según explica Healthline, se puede hacer tanto con tratamientos estéticos como con maquillaje.
Vas a necesitar un gel de buena fijación o una cera transparente que no deje residuos. Toma un cepillo especial para cejas que esté bien limpio y ve aplicando el producto de forma ascendente, enfocándote sobre todo en la "colita", pues esto hará que la cara se vea mucho más definida. Con un plumón crea vellos suaves en los bordes exteriores para que quede poblada.
Con el arco definido para una mirada seductora. A pesar de que en las tendencias de belleza 2026 para los diseños de cejas se están priorizando los estilos gruesos y muy marcados, hay algunos tipos de rostros a los que les favorecen mucho más las formas delgadas y con el arco pronunciado. Esto además hace que la mirada se vea seductora y hasta lucen mejor los maquillajes de sombras o delineados llamativos.
Depila tu ceja como de costumbre y cuando llegues a la parte del arco, remarca el arco de forma ascendente, poniendo mucho cuidado en que se conserve la apariencia natural. Lo siguiente solo será maquillar las cejas con sombra, lápiz o plumón y perfeccionar con un poco de corrector de tu tono, lo que igual ayuda a iluminar la zona para una apariencia deslumbrante en pocos pasos.