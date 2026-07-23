3 diseños de cejas para maquillarlas como profesional: paso a paso para que te queden hermosas

Las cejas son el marco del rostro y tienen el poder de transformarlo por completo dependiendo de los diseños que se les den. Es por esto que resulta tan importante saber cómo maquillarlas para que se vean estilizadas y no queden muy exageradas, pero la buena noticia es que esto es perfectamente posible de lograr con pocos productos y sin tener demasiada experiencia.

Los 3 diseños de cejas que sí les favorecen a todas las mujeres y se maquillan fácil

Naturales con ligero efecto difuminado. Si el estilo de tus maquillajes en general son muy suaves para el día a día, debes saber que las cejas también se adaptan y siguen viéndose arregladas. Los diseños naturales solamente definen el marco, quitando los vellos excedentes con pinzas y se peinan con un ligero toque de color. Para que se mantengan en su lugar por horas, aplica un gel transparente. Y una vez que seque, rellena los huequitos con poco pelo usando un lápiz o plumón de punta muy fina, del color que más se asemeje a tu tono natural. 3 diseños de cejas que favorecen el rostro y se ven sofisticados|Instagram. @kendalljenner

Cejas con efecto lifting. Muchas mujeres no lo saben, pero los diseños de cejas que usan también tienen la capacidad de estilizar el rostro con sutileza. Es el caso del efecto "lifting" que realza la mirada, y que según explica Healthline, se puede hacer tanto con tratamientos estéticos como con maquillaje. Vas a necesitar un gel de buena fijación o una cera transparente que no deje residuos. Toma un cepillo especial para cejas que esté bien limpio y ve aplicando el producto de forma ascendente, enfocándote sobre todo en la "colita", pues esto hará que la cara se vea mucho más definida. Con un plumón crea vellos suaves en los bordes exteriores para que quede poblada. 3 diseños de cejas que favorecen el rostro y se ven sofisticados|Instagram. @kyliejenner