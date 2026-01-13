5 cortes de cabello coreanos para mujer que te harán lucir muy bonita y romántica

Para las amantes de los k-dramas y el k-pop, hay pocas cosas tan atractivas y hermosas como la estética coreana. Si te quieres sentir como la protagonista de tu historia favorita, aquí te dejamos algunas ideas de cortes de cabello coreanos para mujer que te van a encantar y que puedes probar.

Entre estos ejemplos hay ideas súper prácticas y hasta fáciles de llevar, además de que tienen un aire muy romántico y 'girly'.

5 cortes de cabello coreanos para mujer que deberías probar en 2026

1. Corte coreano 2 en 1

Este corte coreano se ha vuelto viral por lo práctico y original que es, pues realmente te permite cambiar por completo de look en cuestión de segundos. Consiste en dividir el cabello en dos secciones: una de ellas se corta como un bob por encima del hombro, y esa sección se cubre por otra que alcanza mucha mayor longitud.

Cuando tu cabello está completamente suelto, se ve largo o de longitud media; si levantas y amarras la sección superior, te queda un bob.

2. Hershey cut

Este corte coreano para mujer se caracteriza por llevar el mínimo de capas y muy poco movimiento, favoreciendo las melenas lacias en particular; se parece a un wolf cut pero es un poquito más amigable y fácil de llevar.

3. Pixie cut coreano

El pixie cut coreano, por lo general, es largo en la parte de arriba y es muy cercano a un bob pero sin llegar a su longitud; se puede comparar, por ejemplo, con un corte de cazuelita pero sin llegar hasta la parte de abajo, lo cual le quita rigidez y lo vuelve más femenino.

4. Hime cut

En realidad este atrevido corte de cabello no es originario de Corea del Sur sino japonés; sin embargo, celebridades surcoreanas lo han popularizado muchísimo. En el hime cut hay un contraste muy marcado entre el cabello largo y dos mechones cortados de manera completamente recta, entre la altura de la mejilla y la barbilla.

5. Hush cut

Es un corte de pelo con capas muy suaves, creando movimiento y caída sumamente tenue; por lo general incluye fleco de cortina. Resulta muy femenino, romántico y parece bien peinado casi siempre aunque sea de bajo mantenimiento. Además, va bien con todo tipo de rostros y se recomienda con longitud media, cuando estás en transición hacia una melena larga.