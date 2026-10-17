5 cortes de cabello que triunfarán este otoño-invierno

El otoño es la época perfecta para renovar la melena, sanear las puntas tras los excesos del verano y refrescar la imagen. Esta temporada otoño-invierno llega repleta de propuestas adaptables a todo tipo de cabello y rostro, apostando por acabados con movimiento, volumen natural y texturas desenfadadas que no requieren horas de peinado frente al espejo.

Entre las opciones más deseadas destacan desde el rejuvenecedor bixie cut y el clásico French bob hasta medias melenas de caída fluida. Sin embargo, la gran estrella indiscutible es el corte Love Layers inspirado en Gigi Hadid, una propuesta a capas que promete convertirse en la más solicitada en las peluquerías en los próximos meses.

Kevyn Contreras no puede contener la emoción al hablarle a su hija: así reaccionaron los Granjeros (VIDEO)

¿Cada cuánto tiempo se debe cortar el cabello?

La frecuencia ideal para cortar el cabello depende de su estado y del estilo que lleves. Su buscas mantener la forma de un corte corto o con capas definidas, lo recomendable es visitar la peluquería cada cuatro a seis semanas. Para las melenas largas y saludables, basta con recortar las puntas cada ocho a doce semanas para conservar la densidad. En cambio, si el cabello está maltratado, conviene sanearlo cada seis a ocho semanas para evitar que el daño avance. Cortarlo con regularidad no acelera el crecimiento desde la raíz, pero sí previene la quiebra y mantiene la cabellera fuerte, densa y con un aspecto sano.

¿Cuáles son los cortes de cabello en tendencia este otoño-invierno?

Estos son los cinco cortes de cabello que marcan tendencia esta temporada otoño-invierno:

Love Layers

Inspirado en Gigi Hadid, este corte a capas en forma de corazón enmarca el rostro y suma volumen en las raíces sin perder largo. Resulta ser una opción dinámica para renovar la imagen de forma natural y con mucho cuerpo.

Bixie cut

Combina la frescura del estilo pixie con la versatilidad de un bob por encima de los hombros. Sus capas aportan textura y ligereza, permitiendo lucir un acabado pulido o desenfadado según la ocasión.

French bob

Mantiene la elegancia parisina con su longitud a la altura de la mandíbula y puntas ligeramente desfiladas. Esta temporada se lleva con una textura más relajada para lograr un aire romántico y sofisticado.

Wolf cut

Una apuesta atrevida a medio camino entre el shag y el mullet, popularizada por Cara Delevingne. Destaca por sus capas marcadas y volumen superior, ideal para aportar un toque rockero a la melena.

Flowding midi

Propone una media melena de caída fluida que prioriza el brillo y el movimiento natural del cabello. Ofrece la longitud perfecta para experimentar con ondas o peinados lisos sin perder soltura.