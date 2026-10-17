Azalia Ojeda sufrió un accidente por calentar agua en el microondas, ¿qué pasó y por qué es importante tener cuidado?

Esta tarde Azalia Ojeda calentó agua en el microondas y cuando le agregó café soluble todo se derramó y sorprendió a Manelyk quien, bromeando, la acusó de brujería. La realidad es que se trata de una reacción peligrosa que requiere precaución.

Aunque es muy común calentar agua en el microondas por una cuestión de comodidad y ahorro de tiempo, tal como lo hizo la negra, el problema es que en el proceso el agua no genera movimiento ni burbujas y puede superar el punto de ebullición sin que sea evidente.

La reacción peligrosa también sucede porque, para que el agua forme burbujas y hierva, como sucedería al calentarse en el fuego, requiere de un recipiente con pequeñas imperfecciones de donde pueda "agarrarse", pero usualmente las tazas son muy lisas, lo que impide dicho proceso.

Una vez que la taza está afuera, el movimiento, o el agregar café en polvo, introduce miles de partículas y aire de golpe, lo que provoca que toda la energía acumulada se convierta en vapor de manera instantánea y el líquido se desborde.

Aunque en el caso de Azalia el agua simplemente se derramó en la mesa, en otros puede ocurrir una reacción mucho más explosiva que puede ocasionar quemaduras graves. De ahí la importancia de tomar todas las precauciones.

¿Cómo calentar agua para café en el microondas de manera segura?

Es posible seguir calentando el agua en el microondas para tomar un delicioso café siempre y cuando se tomen las precauciones adecuadas, por ejemplo:

