Cambiar de look suele ser una de las formas más sencillas de renovar la imagen y sentirse mejor consigo misma. Un nuevo corte de cabello puede aportar frescura, confianza y esa sensación de estrenar versión propia sin necesidad de hacer grandes cambios. Sin embargo, muchas veces la falta de inspiración o el temor a elegir un estilo difícil de mantener hace que terminemos llevando el mismo corte durante años.

Si te identificas con esta situación, hay opciones que combinan estilo y practicidad. Los siguientes cortes destacan por adaptarse a diferentes formas de rostro y, sobre todo, por ser ideales para quienes tienen una rutina ocupada y poco tiempo para peinarse cada mañana. Como ventaja adicional, ayudan a conseguir una apariencia más fresca y rejuvenecida.

Estos son los cortes en tendencia para las mujeres que son fáciles de peinar

Long bob. También conocido como lob, es una excelente opción para quienes buscan un equilibrio entre el cabello corto y largo. Su longitud suele llegar a los hombros o un poco más abajo, lo que permite llevarlo liso, con ondas, recogido o completamente suelto sin complicaciones. Además, es un estilo elegante que requiere poco mantenimiento diario. Bob chop. Este corte corto destaca por sus capas suaves, que aportan ligereza y dinamismo al cabello. Su forma ayuda a que el peinado luzca arreglado con muy poco trabajo, por lo que es ideal para quienes quieren una imagen fresca y moderna sin invertir demasiado tiempo frente al espejo. Blunt bob. Si tienes el cabello fino, este corte puede convertirse en tu mejor aliado. Al llevarse recto y a una sola altura, crea una apariencia de mayor densidad y cuerpo. Además, suele verse bien incluso con un peinado sencillo o dejando secar el cabello de forma natural.

5 cortes ideales para mujeres con poco tiempo para peinarse cada mañana|Pinterest Lob con puntas desfiladas. Este estilo mantiene una longitud media mientras elimina el exceso de peso en las puntas. El resultado es un cabello con más movimiento y fácil de manejar, especialmente para quienes prefieren aprovechar su textura natural sin dedicar mucho tiempo al peinado. French bob. Con una longitud cercana al mentón y acompañado habitualmente por un flequillo suave, el French bob destaca por su apariencia relajada y elegante. Es una opción ideal para quienes buscan un estilo moderno que se vea bien prácticamente sin esfuerzo.