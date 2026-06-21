La psicología habla sobre las personas que mantienen su espacio muy ordenado, no son maníacos

Hay personas que se destacan por tener su espacio muy ordenado y limpio, característica que es posible ver en cualquier habitación de su hogar. Muchos podríamos pensar que es porque son maníacos y obsesivos con la higiene, pero no siempre es así.

Caminos de la Vida | Programa 21 Junio 2026

Por esa razón la psicología ha hablado al respecto, explicando por qué se genera esa situación en ciertas personas; quédate para que la respuesta te sorprenda notablemente.

¿Qué significa cuando una persona es muy ordenada?

Por un lado, un estudio realizado por el Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders explica que las personas que tienen un espacio muy ordenado, para ello puede convertirse en un importante regulador emocional dentro de la psicología, ya que en esas áreas ellos pueden mantener el control de sus artículos sin ningún problema.

Mientras que el Instituto Rayman Gaja explica que también es una técnica que ayuda a regular el estrés, esto se debe a que las distracciones que se han generado disminuyen notablemente, además de generar una sensación de calma y bienestar en esos usuarios.

En conclusión, podemos decir que no necesariamente es porque son maníacos; son acciones que les permiten sentir cierta calma, ya que esto les da una sensación de control de sus espacios, pero hay que tener cuidado para que no se vuelva algo obsesivo, ya que podría generar ansiedad excesiva al no tener lugares impecables.

¿Qué dice la psicología sobre las personas desordenadas?

Muchos pensaríamos que las personas desordenadas podrían tener características de personalidad negativas, pero no es así, ellos se destacan por ser creativos y tener flexibilidad al adaptarse a otros entornos con mayor facilidad. Pero hay que tener cuidado, ya que el exceso puede promover el estrés y la falta de concentración.

Si sientes que eres alguien con un espacio muy ordenado o desordenado, pero que se convierte en algo compulsivo, acude a un especialista de la psicología, ya que será el encargado de atenderte ante una situación compleja. Cuéntanos, ¿te sorprendió la respuesta de los expertos sobre los usuarios que les gusta la limpieza y que no necesariamente son maníacos?