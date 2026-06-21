Así debes maquillar tu ojera para que no se marquen los pliegues

Maquillar tu ojera es un paso importante al momento de arreglarnos, pero hay que tener cuidado con la cantidad que usamos y cómo hacemos su aplicación, debido a que con facilidad puede que se marquen los pliegues de tu párpado inferior, generando un aspecto cansado y sucio.

Para que eso ya no te ocurra al momento de maquillar tus ojos, te detallaremos qué debes hacer y evitar, pequeños consejos de belleza que van a marcar una enorme diferencia al respecto.

¿Cómo debes maquillar tus ojeras?

La creadora de contenido @carmencamposa explica que al maquillar tu ojera es muy fácil que se marquen los pliegues del párpado inferior, generando un aspecto sucio y cansado, pero es posible arreglarlo al instante. Recomienda hacer los siguientes pasos:

Aplica un poco de corrector en las orillas internas y externas del ojo, pero debes colocarlo por debajo de la línea de expresión. Con una esponja o brocha, difuminamos el producto, esparciéndolo hacia abajo; con lo que te quede, lo llevamos hacia arriba; así evitaremos que el producto se acumule en un solo espacio. Dejamos reposar por 3 minutos. Pasando el tiempo, nuevamente difuminamos, ya que se quedará el exceso de producto entre los pliegues. Para sellar, mira hacia arriba y aplica un poco de polvo suelto en la zona; puedes usar una brocha.

¿Por qué se acumula el maquillaje en los pliegues?

Es importante que conozcas los errores que puede generar que se marquen los pliegues al maquillar tu ojera, con la finalidad de que los evites y puedas tener un mejor resultado. Ten cuidado con lo siguiente para evitar un aspecto parchoso y muy cargado: