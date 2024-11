Muere Song Jae Rim a los 39 años, famoso actor coreano de K-Drama

Las autoridades de Seúl, han confirmado la muerte del actor surcoreano Song Jae Rim a los 39 años este 12 de noviembre. El también modelo fue encontrado sin signos de vida en su departamento, aún no se sabe la causa de su muerte, pero la policía ya se encuentra investigando el caso.

¿Quién era Song Jae Rim?

Song Jae Rim nació el 18 de febrero de 1985 en Séul y a una edad temprana empezó su carrera en el mundo de modelaje, para después dedicarse a la actuación, su primera aparición fue en la película “Actresses”, en el año 2009. Desde ese año fue reconocido por grandes trabajos no solo en cine, también en televisión, pero llegó a la fama internacional por su trabajo en el K-Drama “The Moon That Embraces the Sun”.

En el 2014 lanzó un documental muy profundo, donde habló y relató momentos que marcaron su vida, por ejemplo las carencias económicas al crecer en una familia con escasos recursos. Se ganó el cariño del público por su esencia y carisma único, otros trabajos reconocidos de Song Jae Rim son:

On Your Wedding Day

Limpia con Pasión

Jardín Secreto

Crazy Love

Trabaja Más Tarde, Bebe Ahora

Todo lo que Amamos

Goodbye Mr. Black

¿De qué murió el actor Song Jae Rim?

La muerte de Song Jae Rim es una gran sorpresa, pues estaba en la cúspide de su carrera. Como mencionamos anteriormente, el actor fue encontrado en su departamento en la zona de Seongdong, en Seúl. El sitio fue acordonado para investigar el suceso y los medios han informado que el cuerpo del modelo estaba al lado de una carta de dos hojas que posiblemente él escribió; sin embargo, no se ha dicho que decía la carta. Se ha descartado que su deceso se deba a un acto violento, pero no se ha confirmado la causa totalmente, ya que el cuerpo policiaco aún se encuentra investigando.

El próximo 14 de noviembre será el funeral de Song Jae Rim y posteriormente sus restos serán cremados y llevados al Cementerio de la Ciudad de Seúl.

