Peluches de KPop Demon Hunters: 4 ideas para tejer monitos de HUNTRIX y Saja Boys paso a paso

¿Sabías que puedes hacer tus propios peluches de KPop Demon Hunters? Ya sea que te gusten Los Saja Boys o las HUNTRIX, cualquiera de los diseños puede tejerse a mano de mancera sencilla desde casa y con pocos materiales. Por eso, aquí te damos 4 ideas para hacer tus propios monitos paso a paso.

¿Cómo tejer monitos de Saja Boys y HUNTRIX de KPop Demon Hunters?

Tejer monitos, peluches o “muñecas” de personajes es más sencillo de lo que crees, así que no tienes que gastar mucho dinero para llevar a cabo este proyecto. De acuerdo con Don Ovillo, las piezas se tejen en espiral utilizando puntos muy apretados para que el relleno no se salga ni se vea. ¿Quieres aprender a hacerlo tú misma? A continuación, te decimos paso por paso cómo hacerlo :

1. Amigurumi básico con cabello de colores de HUNTRIX o SAJA BOYS

Comienza tejiendo una cabeza redonda con estambre color piel y rellénala poco a poco con fibra. Después, borda los ojos, las cejas y la boca para darle expresión. Para el cabello, utiliza estambre en colores llamativos como rosa, azul, morado o negro y coloca varios mechones en la parte superior de la cabeza. Finalmente, teje un cuerpo pequeño con brazos y piernas y únelos a la cabeza. Esta misma base puede servir para crear diferentes personajes cambiando únicamente el color y el peinado.

Ideas para amigurumi básico de HUNTRIX y Saja Boys.|Meitu/Pinterest

2. Personaje de KPop Demon Hunters con camisa o chamarra colorida

Para esta opción, comienza con un cuerpo sencillo tejido en forma de cilindro y agrega los brazos por separado. Después, utiliza estambre de un color llamativo para crear una pequeña camisa, sudadera o chamarra alrededor del cuerpo. No es necesario hacer una prenda complicada: puedes tejer una pieza rectangular, doblarla y coserla al muñeco. Agrega detalles con hilo de otro color, como bolsillos, rayas o un cierre, para conseguir un aspecto parecido al de los personajes de las imágenes.

Peluches de KPop Demon Hunters: ideas de peluches tejidos.|(Pinterest)

3. Personaje con falda, pantalón o shorts estilo HUNTRIX

Teje primero el cuerpo, las piernas y los pies del amigurumi. Para hacer shorts o pantalones, cambia el color del estambre cuando llegues a la cintura y continúa tejiendo las piernas con ese tono. Si prefieres una falda, puedes tejer una pequeña tira alrededor de la cintura y aumentar algunos puntos para que tenga un poco de vuelo. Después, agrega un cinturón o una franja de otro color. Esta idea permite utilizar el mismo patrón de cuerpo para varios personajes y diferenciarlos fácilmente mediante la ropa.

Estas ideas de amigurumis de Huntrix para hacer peluches tejidos.|(ESPECIAL/Pinterest)

4. Personaje de SAJA BOYS con accesorios pequeños

Una vez terminado el amigurumi básico, dale personalidad agregando un accesorio que lo identifique. Puedes hacer unos lentes con hilo, un collar con una pequeña cadena de puntos, una estrella, una varita o algún objeto de fantasía tejido por separado. También puedes bordar pequeños detalles en la ropa, como símbolos, botones, guantes o adornos. Lo importante es mantener los accesorios sencillos y pequeños, ya que uno o dos elementos llamativos pueden hacer que cada personaje se vea diferente sin complicar demasiado el tejido.