7 diseños de uñas tornasol minimalistas para recibir la primavera 2026; tienen brillo pero no están sobrecargadas, sino elegantes

Las uñas tornasol no son lo primero que llega a la mente cuando se menciona el minimalismo, pero este tipo de diseños sí existen y se ven hermosos. Pueden ser tu opción soñada de manicure en la transición que se aproxima hacia la primavera 2026, y a continuación te lo demostramos.

7 ideas de uñas tornasol minimalistas para primavera 2026

|Crédito: Instagram. @glamnails_chacabuco

1. Con líneas blancas

El color blanco resalta de una manera muy sutil y bonita en el efecto iridiscente y aquí tenemos un ejemplo. En estas uñas cortas, basta unas simples líneas irregulares para crear un manicure único y envidiable.

2. Uñas tornasol con lila

|Crédito: Instagram. @_bettynails_

Así de bonitas se pueden ver tus uñas si aplicas un efecto tornasol en un fondo con tono pastel. El lila está muy de moda para la primavera 2026, por lo que aquí tienes un combo ganador.

3. Uñas de opalita

¿Seguimos obsesionadas con la canción "Opalite" de Taylor Swift? Lleva esta piedra artificial en tu manicure con un efecto iridiscente. Tus uñas van a brillar con el sol pero, por la base blanca de este diseño, son muy combinables y tampoco lucen sobrecargadas.

4. Uñas tornasol sobre nude

|Crédito: Instagram. @monmayernails

Este es el look más minimalista que podrías presumir si te gusta el efecto tornasol pero quieres algo súper sencillo y versátil para llevar a tu oficina. Simplemente se agregó como acabado en una base nude.

5. En puntas francesas

|Crédito: Instagram. @heygreatnails

Así le puedes dar un giro a tus clásicas uñas francesas, pero con muchísimo estilo y sin sobrecargar tu manicure. Para volver este diseño aun más espectacular, las puntas están plasmadas de manera irregular, como si el brillo chorreara.

6. Con brillo azulado

|Crédito: Instagram. @jaide_nails

Aquí tenemos de nuevo una opción de efecto iridiscente sobre una base blanca, pero con un toque azulado muy atractivo. Además, se aplicó en uñas largas de forma stiletto.

7. Con arcoíris

Este es un diseño un poquito más atrevido de efecto tornasol, que se hizo en uñas cortas para mantener el equilibrio y no sobrecargar. En algunas de las uñas se aplicaron distintas tonalidades para crear un arcoíris, y como decoración adicional se usaron líneas plateadas.