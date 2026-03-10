5 diseños de campanas extractoras que te ayudarán a eliminar los malos olores de la cocina
Este electrodoméstico es esencial en toda cocina, pero existen diferentes estilos, acordes a los diseños de esta zona del hogar
Las campanas extractoras son un electrodoméstico muy funcional, pues además de eliminar los malos olores de la cocina, también hacen lo propio con el humo y el calor que genera la cocción de alimentos. Por lo anterior, es muy recomendado que se instale en esta zona del hogar, y aquí traemos para ti los mejores 5 diseños, que puedes contemplar si lo que buscas es remodelar todo el espacio: desde minimalistas y rústicas hasta las más modernas.
Cabe destacar que no todas las campanas extractoras son iguales, pues cada una de ellas cumple con funciones diferentes y está hecha acorde a las necesidades de las diferentes cocinas, como ubicación, distribución del mobiliario y la frecuencia del uso, según un artículo del portal Sincro Interiorismo. Estas son las 7 ideas para remodelar un espacio pequeño para que se vea hermoso y un poco más grande.
Las 5 mejores campanas extractoras para el hogar
1. Integradas: Estas campanas de extracción se encuentran en el diseño de la cocina integral. Se ubica por encima de la parrilla y la estufa. Es una gran opción para aquellos que quieran algo más minimalista.
2. Telescópicas o extra planas: Este tipo de campanas también se encuentran ocultas en un mueble, pero cuando se activan, salen del interior y, tras terminar de eliminar los olores y el humo, vuelven a su escondite.
3. De isla: Es ideal para las cocinas modernas que tienen una isla con una estufa o parrilla. Hay una gran variedad de modelos y acabados, por lo que puedes elegir la que mejor le venga a tu presupuesto y encaje con el diseño de tu cocina.
4. En techo: Este modelo también es ideal para las cocinas con isla, aunque en esta ocasión está integrada al techo, por lo que pasa desapercibida.
5. Modernas: Estas campanas están integradas en la encimera. Son de las más modernas e innovadoras, ya que se oculta y emerge cuando se necesita.