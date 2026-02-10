Manicura causal: 5 diseños de uñas para lucir tus manos en eventos formales, son ideales para mujeres mayores de 40 años

Lucir un gran diseño de uñas nunca está de más, sobre todo en este 2026, donde esta tendencia ha llegado con todo y mujeres de todas las edades han puesto su atención en estos grandes estilos que te harán lucir sofisticada, así como formal.

Es importante que sepas que el mejor diseño de uñas es el que te guste a ti, aunque nosotros te dejaremos algunas recomendaciones para que consideres un cambio, el cuál te puede ayudar para eventos formales o por simple gusto, dependiendo de tu elección.

Diseños de uñas para eventos formales

Por lo general, las mujeres buscan una manicura ideal enfocada en diseños que aporten luminosidad y que estilizan las manos con “aires clásicos”, por lo que te recomendamos intentar con:

