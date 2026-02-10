inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Manicura causal: 5 diseños de uñas para lucir tus manos en eventos formales, son ideales para mujeres mayores de 40 años

¿Tienes un evento o por simple gusto? Estos son LOS MEJORES diseños de uñas para lucir tus uñas en ocasiones especiales.

Uñas para eventos formales
Notas,
Estilo de vida

Escrito por:  André Gutiérrez

Lucir un gran diseño de uñas nunca está de más, sobre todo en este 2026, donde esta tendencia ha llegado con todo y mujeres de todas las edades han puesto su atención en estos grandes estilos que te harán lucir sofisticada, así como formal.
Te puede interesar: 5 diseños de uñas coreanas color café para una manicura estilizada y perfecta
Es importante que sepas que el mejor diseño de uñas es el que te guste a ti, aunque nosotros te dejaremos algunas recomendaciones para que consideres un cambio, el cuál te puede ayudar para eventos formales o por simple gusto, dependiendo de tu elección.

Diseños de uñas para eventos formales

Por lo general, las mujeres buscan una manicura ideal enfocada en diseños que aporten luminosidad y que estilizan las manos con “aires clásicos”, por lo que te recomendamos intentar con:

Tags relacionados
Diseño de uñas Belleza Tendencias

Galerías y Notas Azteca UNO