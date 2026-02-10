Manicura causal: 5 diseños de uñas para lucir tus manos en eventos formales, son ideales para mujeres mayores de 40 años
¿Tienes un evento o por simple gusto? Estos son LOS MEJORES diseños de uñas para lucir tus uñas en ocasiones especiales.
Lucir un gran diseño de uñas nunca está de más, sobre todo en este 2026, donde esta tendencia ha llegado con todo y mujeres de todas las edades han puesto su atención en estos grandes estilos que te harán lucir sofisticada, así como formal.
Es importante que sepas que el mejor diseño de uñas es el que te guste a ti, aunque nosotros te dejaremos algunas recomendaciones para que consideres un cambio, el cuál te puede ayudar para eventos formales o por simple gusto, dependiendo de tu elección.
Diseños de uñas para eventos formales
Por lo general, las mujeres buscan una manicura ideal enfocada en diseños que aporten luminosidad y que estilizan las manos con “aires clásicos”, por lo que te recomendamos intentar con:
- Tonos nude y/o "milky": Colores como el beige, blanco lechoso y rosa suave son ideales para estas ocasiones, pues ofrecen un aspecto limpio sin resaltar manchas o arrugas.
@cclaracr back to neutrals! soft lilac nude cat eye nails! perfect for winter! #nailsart #nailinspo #cateye #winternails ♬ original sound - bella🎀
- Detalles dorados: Añadir líneas doradas discretas, así como láminas de oro o bordes metálicos te darán el brillo ideal para lucir en un evento sin perder la elegancia, destacarás pero serás discreta a la vez, es un gran balance.
- Estilo francés moderno: Para un evento formal podrías elegir un "micro-french", el cuál consta de una línea muy fina en la punta o la francesa puntas metálicas, pues este diseño está siendo tendencia dentro de este 2026.
@paulafsnails Hellooo!!! Te muestro como hice este diseño super lindo de french! Paso a paso💕✌🏼 Cuentame que te parecioo y si lo harias? Te recuerdo que tenemos codigo de descuento de @MCNailsOficial !!! PAUMC24 #uñas #frenchuñas #uñasfrench #tutorialdeuñas #diseñodeuñas ♬ Lofi hiphop / chill / sleep / study - Chiaki
- Rojo clásico: Un diseño que luce sofisticado y llamativo que nunca falla. Para esta manicura se recomienda usar un tono rojo sangre o con un transparente para generar un efecto rejuvenecedor.
@kelseygc OPI Boston University Red ♥️🌹💋🍷🍒 #fallnails #fallinspo #beauty #vlog #fallaesthetic ♬ All Sparkles, Like Magic! - Dan Lucore
- Lip gloss nails: Usar un acabado brillante y transparente en las uñas que imita el brillo labial, ideal para un look fresco y minimalista, una gran elección para un evento y que lucirá de acuerdo a las luces del lugar, ya sea artificial o natural.
@nailsbymh #ad nail the LIPGLOSS nail trend using @essie #nails #essie #lipglossnails #nailtrends #manicure #glossy ♬ original sound - nailsbymh