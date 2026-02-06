inklusion logo Sitio accesible
¡5 diseños de uñas cortas y sencillas para ir a un funeral!

Con estos diseños de uñas lucieras sofisticada y discreta en cualquier ocasión.

Notas,
Estilo de vida

Escrito por:  Emma García

Los diseños de uñas para un funeral deben ser discretos, cortos y nada llamativos, ya que se trata de una ocasión que sin duda amerita respeto y sobriedad, pues aunque las uñas se han convertido en un accesorio capaz de hacerte lucir elegante y sofisticada, es importante comprender que cada evento requiere estilos con características específicas.

En este tipo de situaciones, el color negro es uno de los más adecuados, ya que transmite formalidad, elegancia y neutralidad. Por ello, a continuación te orientamos con 5 diseños de uñas discretas en color negro, ideales para asistir a un funeral sin perder el buen gusto ni la armonía en tu imagen.

1. Diseño con relieves

Este diseño aporta un toque sofisticado a tus manos, haciéndolas lucir más elegantes sin caer en lo llamativo, pues los relieves sutiles le dan textura y profundidad al esmalte negro, logrando un equilibrio perfecto entre discreción y belleza. Es ideal para quienes buscan un detalle especial sin romper con la sobriedad del momento.

2. Punta francesa en contraste mate cuadrada

Este diseño se caracteriza por ser simple, limpio y muy discreto, lo que hace que las manos luzcan arregladas y jóvenes, ya que el acabado mate combinado con la punta francesa en negro crea un contraste elegante.

3. Punta francesa con contraste mate en pico

Este diseño es perfecto para estilizar visualmente los dedos, ya que la forma en pico ayuda a que se vean más largos y finos. Aunque aporta elegancia, sigue siendo un estilo sobrio que no llama la atención, lo que lo convierte en una excelente opción para complementar un atuendo formal y respetuoso.

4. Uñas con un toque de dorado

El color negro es perfecto para mantener un contraste equilibrado, y un toque mínimo de dorado puede aportar elegancia sin exagerar.

5. Uñas negras mate con uña brillosa en otro color

Esta combinación es ideal para mantener una estética de higiene, elegancia y orden, sin embargo se recomienda que la uña brillosa sea en tonos discretos como plateado o dorado, evitando colores demasiado llamativos, ya que de esta forma, se logra un diseño equilibrado que respeta la formalidad del evento.

