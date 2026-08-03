Las 5 mochilas más elegidas por los niños para el regreso a clases en México

Muchos de los niños ya están empezando a pedirles a sus padres la compra de los útiles escolares y los más pequeños preferirán los accesorios que estén personalizados con algún dibujo animado o serie y que se encuentre en tendencia. Sin dudas que la mochila es el más importante de todos y es para que se puedan guardar todos los libros, cuadernos y cartucheras que se solicitan. Por eso, si no te decides cuál comprar, deberías saber las cinco recomendaciones de parte de la Inteligencia Artificial que son las mejores para el regreso a clases en México.

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El comienzo de las clases en México está previsto para el próximo lunes 31 de agosto para todos los niveles educativos, de acuerdo al Calendario Escolar publicado por la Secretaría de Educación Pública. Es por eso, que muchos padres han comenzado con la compra de útiles o con la comparación de precios para saber en qué lugares se encuentran las mejores ofertas y por supuesto que las mochilas son las más importantes.

Recomendaciones a la hora de elegir una mochila

Antes de elegir una mochila, los expertos recomiendan verificar el peso de la misma y desde Profeco aconsejaron que no supere el 10% del peso del niño para evitar lesiones en la espalda; prioriza la ergonomía asegurándote de elegir modelos con tirantes anchos y acolchados. Por eso, le consultamos a la Inteligencia Artificial cuales son los mejores cinco diseños de mochilas que les encantará a los niños en el regreso a clases.

Las 5 mochilas más elegidas por los niños en el regreso a clases

Mochilas de Labubu: es la máxima tendencia en este año y su demanda en plataformas aumentó de manera drástica debido a la popularidad de este personaje coleccionable convirtiéndose así en el diseño más buscado por niños

Mochila de Stitch: este personaje de Disney es otro de los más buscados y las versiones más solicitadas por los niños incluyen relieves texturizados, orejas móviles y juegos que combinan lonchera y lapicera

Mochilas con ruedas de Chenson (Minecraft/Mario Bros): este diseño es la predilecta por los padres y niños para los primeros años de primaria. Chenson se destaca por las licencias oficiales de videojuegos populares y por ofrecer estructuras resistentes

Mochilas de Paw Patrol: es otra de las temáticas buscadas por los niños para sus mochilas debido a los diseños más pequeños en etapas de kínder y preescolar y los modelos más populares cuentan con frentes rígidos en 3D