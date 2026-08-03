Qué hacer para que no te duela la espalda después de un viaje largo en auto

Para todas aquellas personas que conducen con frecuencia sus vehículos, y estar varias horas frente al volante puede traer algunas consecuencias, como son los dolores de espalda. Y durante estas vacaciones de verano, hay familias que aprovecharán las últimas semanas para salir de viaje, y como suelen ser horas de mucho viaje, te vamos a compartir el consejo que te permitirá evitar los dolores lumbares si tienes planeado viajar en auto y que te garantizará un viaje tranquilo y sin inconvenientes.

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Durante estas vacaciones, es muy común que muchas familias tomen el carro y emprendan un viaje por la carretera para viajar y aprovechar unos días de descanso. Por lo general, suelen ser viajes largos que demandan varias horas; y que en caso de no tomar las precauciones necesarias, puede traer efectos adversos para la salud. Y es que si pasamos muchas horas sentados, es probable que aparezcan molestias en la zona de la espalda o el cuello.

A quiénes afecta el dolor de espalda

De acuerdo a lo que manifestaron algunos especialistas en salud, el dolor lumbar afecta a millones de personas en todo el mundo y es una de las principales causas de limitación funcional, y que el problema en los viajes largos no radica en la postura frente al volante sino en permanecer mucho tiempo en una posición invariable. Y que entre las causas, se debe a un asiento mal ajustado, una mala ubicación o por estrés.

Consejos para evitar dolores de espalda al conducir

Para poder evitar dolores de espalda mientras realizas un viaje largo durante las vacaciones de verano, lo que recomiendan los especialistas es ajustar correctamente el asiento y los apoyos del vehículo antes de salir de viaje; como así también introducir oportunidades para cambiar de posición durante el trayecto. Además, lo ideal sería realizar una serie de descansos para interrumpir largos períodos de inactividad y devolverle movimiento al cuerpo.

Por otro lado, aseguraron que las paradas durante un viaje deben servir también para que el cuerpo vuelva a moverse; por lo que es recomendable bajar del coche y caminar durante algunos minutos para romper con las horas de inactividad. Con estos consejos, vas a poder realizar un viaje largo sin inconvenientes.