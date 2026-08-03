Qué quiere decir que tengas goteras en el techo de tu hogar

El mantenimiento del hogar debe ser una de las tareas más complejas a la cual nos enfrentamos, y es que puede estar expuesta a diversos problemas que pondrán en riesgo la seguridad. En este caso, se trata de la aparición de goteras, algo muy frecuente en la mayoría de las casas y que puede derivar en la aparición de manchas de humedad. Pero, lo que seguro no sabías, es que tiene un fuerte vínculo con el Feng Shui, esta disciplina que busca la armonía en los espacios y explicó el significado de tener estas goteras en la casa.

Las goteras en el techo son filtraciones de agua de lluvia que pasan desde la parte de afuera hacia adentro de una casa a través de grietas, de filtraciones o materiales dañados; y que esto puede ocasionar serios problemas en la casa. Suele ser muy común durante el verano, ya que se incrementará con la época de lluvias.

Por qué aparecen las goteras

Entre las causas principales de las goteras, debemos mencionar que se pueden producir por acumulación de agua en techos y canaletas, por lo que si no se realiza un mantenimiento de estas zonas, es posible que no drene bien el agua; por una falta de mantenimiento; por filtraciones de agua. Esto ocasionará humedad y moho en las paredes, daño eléctrico o desgaste estructural.

Qué quiere decir que tengas goteras en casa

Lo que seguro no sabías es que las goteras tienen un vínculo con el Feng Shui, el sistema filosófico taoísta que busca encontrar la armonía en los hogares y es que esta disciplina considera que la energía del agua encauzada puede generar riqueza y prosperidad, pero que no ocurre lo mismo cuando se ve obstaculizada.

Es por eso, que el Feng Shui explicó que cuando tenemos goteras, filtraciones en nuestra casa puede estar reflejando llantos o tristezas que todavía no se han expresado. Además, para esta disciplina, la humedad representa frustraciones, aquello que nos ha decepcionado o que todavía no podemos cumplir. A su vez, las pérdidas de agua nos advierten de fugas de dinero.