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5 diseños para uñas color vino; estilizan las manos de mujeres mayores de 50 años

¡No te pierdas de estos modelos de uñas que están siendo tendencia este 2026!

Diseños para uñas color vino
|Imágenes de Pinterest

Escrito por: André Gutiérrez

Uno de los colores para tus uñas que no pueden faltar son los tonos “vino”, pues además de ser bastante versátiles hacen lucir tus manos elegantes y sofisticadas, algo que con el paso de los años muchas mujeres aprenden a estilizar con su imagen e incluso personalidad, por ello, este tipo de diseños nunca pasan de moda.

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Otro punto a favor de este tipo de tonos de color es que dan un efecto de rejuvenecimiento, por lo que sin importar tu edad o tono de piel, las uñas color vino te jugarán a favor siempre y cuando elijas un diseño acorde a tu estilo, donde las uñas medianas y cortas tomarán un rol bastante importante en la vista que estas dan.

Diseños de uñas color vino para mujeres mayores de 50 años:

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