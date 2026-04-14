5 diseños para uñas color vino; estilizan las manos de mujeres mayores de 50 años
¡No te pierdas de estos modelos de uñas que están siendo tendencia este 2026!
Uno de los colores para tus uñas que no pueden faltar son los tonos “vino”, pues además de ser bastante versátiles hacen lucir tus manos elegantes y sofisticadas, algo que con el paso de los años muchas mujeres aprenden a estilizar con su imagen e incluso personalidad, por ello, este tipo de diseños nunca pasan de moda.
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Otro punto a favor de este tipo de tonos de color es que dan un efecto de rejuvenecimiento, por lo que sin importar tu edad o tono de piel, las uñas color vino te jugarán a favor siempre y cuando elijas un diseño acorde a tu estilo, donde las uñas medianas y cortas tomarán un rol bastante importante en la vista que estas dan.
Diseños de uñas color vino para mujeres mayores de 50 años:
- Vino clásico con brillante: Este es un diseño tan sencillo como elegante, pues el color vino tinto con un acabado cremoso o satinado logra una combinación que aportará un tono ligero a tus manos así como fresco.
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- Vino con toques dorados: Una de las combinaciones más sofisticadas que puedes elegir, sobre todo con láminas de oro, purpurina en la base o líneas finas que distingan una o dos uñas.
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- Manicura francés: Ya sea invertida o tradicional, una base vino con las puntas en dorado o incluso una base nude con las puntas color vino puede ser una opción tanto elegante como llamativa.
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- Uñas almendradas con Ojo de Gato: Este estilo aporta un efecto de profundidad como el terciopelo además de resaltar el color del vino, misma que además de moderna, lucirá elegante.
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- Flores minimalistas: Este tipo de diseños son más modernos pero han demostrado poder encajar con la madurez que este tipo de colores ofrece, sobre todo si las flores son en tonos rosados o blancos en una o dos uñas.
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