Cómo decorar un pastel de vaquero ideal para las fiestas infantiles

Los pasteles de cumpleaños no pueden faltar en ninguna fiesta y es que se trata de celebrar el nacimiento de la persona y que cortar este pastel es una tradición para que luego comience a repartirse entre los invitados. Además, en las fiestas infantiles, esto no puede faltar junto con la piñata. Pese a que los adultos no se interesan en ninguna temática, sí lo hacen los más chicos y por eso, te vamos a compartir el tutorial para la decoración de un pastel de vaquero en simples pasos.

En las fiestas infantiles, la temática irá cambiando de acuerdo a los gustos del niño, y es que puede ser de algún personaje de alguna serie, dibujo animado o cómic, o más bien de algo en particular y toda la decoración tendrá que ser sobre eso. Y el pastel no es la excepción, ya que por lo general eligen algo que les guste para poder plasmarlo en su pastel y así compartirlos con todos.

Una de las temáticas que se ha popularizado en el último tiempo es la de vaqueros, y quizás esto tenga que ver con la película Toy Story y el personaje Woody o simplemente porque es amante de lo relacionado con el Lejano Oeste. Por eso, te vamos a compartir la decoración de cómo hacer un pastel infantil de vaquero para cumpleaños infantiles y algunos modelos para que tengas en cuenta y puedas replicar algo similar.

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Ingredientes para el decorar el pastel de vaquero

2 moldes redondos de 20 a 25 cm

Crema de mantequilla o crema chantilly

Fresas frescas

Ganache de chocolate

1 taza de galletas de vainilla trituradas o de chocolate

Colorante en gel negro o marrón y malvaviscos

Cintas de papel de arroz, herraduras de chocolate matizadas en dorado y letreros impresos sobre papel fotográfico

Cómo decorar el pastel de vaquero