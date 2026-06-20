Cómo decorar un pastel de vaquero ideal para las fiestas infantiles
No es necesario ser un experto en repostería, ya que siguiendo estos pasos, podrás lograr algo increíble.
Los pasteles de cumpleaños no pueden faltar en ninguna fiesta y es que se trata de celebrar el nacimiento de la persona y que cortar este pastel es una tradición para que luego comience a repartirse entre los invitados. Además, en las fiestas infantiles, esto no puede faltar junto con la piñata. Pese a que los adultos no se interesan en ninguna temática, sí lo hacen los más chicos y por eso, te vamos a compartir el tutorial para la decoración de un pastel de vaquero en simples pasos.
En las fiestas infantiles, la temática irá cambiando de acuerdo a los gustos del niño, y es que puede ser de algún personaje de alguna serie, dibujo animado o cómic, o más bien de algo en particular y toda la decoración tendrá que ser sobre eso. Y el pastel no es la excepción, ya que por lo general eligen algo que les guste para poder plasmarlo en su pastel y así compartirlos con todos.
Una de las temáticas que se ha popularizado en el último tiempo es la de vaqueros, y quizás esto tenga que ver con la película Toy Story y el personaje Woody o simplemente porque es amante de lo relacionado con el Lejano Oeste. Por eso, te vamos a compartir la decoración de cómo hacer un pastel infantil de vaquero para cumpleaños infantiles y algunos modelos para que tengas en cuenta y puedas replicar algo similar.
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Ingredientes para el decorar el pastel de vaquero
- 2 moldes redondos de 20 a 25 cm
- Crema de mantequilla o crema chantilly
- Fresas frescas
- Ganache de chocolate
- 1 taza de galletas de vainilla trituradas o de chocolate
- Colorante en gel negro o marrón y malvaviscos
- Cintas de papel de arroz, herraduras de chocolate matizadas en dorado y letreros impresos sobre papel fotográfico
Cómo decorar el pastel de vaquero
- Cortar la parte superior de los bizcochos para dejarlos planos y colocar el primer bizcocho como base, añadir el relleno y cubrir con l asegunda capa
- Aplicar una capa fina crumb coat y refrigerar por 15 minutos y cubrir todo el pastel con la crema base
- Esparcir la galleta triturada en la base del pastel para crear un efecto de arena o tierra del rancho
- Usar la crema de mantequilla marrón o café y una espátula para dibujar manchas irregulares
- Pegar las decoraciones arroz o fotográfico y colocar las herraduras de chocolate en la parte superior
@adriaanaluna Respuesta a @Nohemi Sancheez Lopez Acompáñenme a decorar 💓👩🏻🍳 #pasteleria #reposteriacreativa #aprendeentiktok #pyf #vaquero #pyf #foryoupage ♬ Refreshing and light indie pop(1552207) - Cheng Lee