Las 3 armonías del color en los emplatados que brillarían en las competencias de MasterChef 24/7

Las competencias en MasterChef 24/7 tienen un mayor nivel de exigencia día a día : ya no sólo se trata de presentar un platillo que sepa bien, sino que además debe cuidarse la presentación y la armonía, algo que todavía les falta a los cocineros... ¿pero cuáles son las armonías del color que todo Chef experto aplica en sus creaciones y que seguramente tendrían muy contentos a los Jueces del reality ?

¿Qué es la "teoría del color" en un emplatado?

La teoría del color es una herramienta gastronómica súper importante a nivel psicológico y visual ya que está comprobado que influye directamente en el apetito, la percepción del sabor y la experiencia emocional del comensal, factores que pueden terminar en una comida inolvidable o en un fiasco culinario.

Un plato no se ve estético sólo para tomarle una foto y subirla al Instagram: el orden, la proporción y los colores juegan un papel muy importante que, seguramente, le dará muchos puntos a los cocineros que dominen la técnica del emplatado de forma correcta.

¿Cuáles son las 3 principales armonías del color en la gastronomía?

Si te interesa aplicar los principios del color en alguna comida con la que quieras impresionar a tus invitados, te tenemos 3 tipos de armonías usadas por los expertos en gastronomía:

ARMONÍAS MONOCROMÁTICAS

Aunque los "Maestros del Fuego" han resaltado mucho en sus clases que un plato monocromático no se ve muy bien, lo cierto es que un color bien usado en proteína, salsa y guarnición o en los postres puede dar un ejemplo de elegancia y minimalismo.

Ejemplos: Un postre basado en texturas de chocolate (mousse oscuro, bizcocho de leche, canelle de chocolate blanco) o un plato verde (crema de chícharo, espárragos salteados, brotes de berro y aceite de cilantro).

ARMONÍA DE ANÁLOGOS

Con la armonía de análogos se busca combinar colores que están juntos en el círculo cromático (ya sean fríos o cálidos) para dar una sensación de fluidez, calidez y confort, sobre todo cuando son platillos temáticos de temporadas (ensaladas de primavera, por ejemplo).

Ejemplo: Un plato de otoño con puré de camote (naranja), zanahorias baby glaseadas (naranja-amarillo) y una reducción de frutos rojos (rojo-púrpura).

ARMONÍA DE COMPLEMENTARIOS

Si te gustan los contrastes, entonces puedes darle una vuelta a tus platillos aplicando la armonía complementaria; es decir, usar colores OPUESTOS en el círculo cromático; con esto, tu creación se ve más llamativa, dinámica, fresca y con vitalidad ya que los colores se intensifican mutuamente.

Ejemplo: Un salmón rosado/anaranjado sobre una cama de puré de chícharos verde brillante... ¡el contraste hace que ambos elementos resalten al máximo!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?