5 ideas de uñas minimalistas para lucir unas manos elegantes y cuidadas

La manicura va marcando tendencia constantemente por lo que dependiendo la temporada nos vamos encontrando con nuevos diseños. Sin embargo, el minimalismo se viene manteniendo hace tiempo porque da una imagen de manos elegantes y cuidadas.

Es por esto que el minimalismo sigue siendo muy utilizado en los salones de belleza ya que el resultado es sofisticado. Para quienes buscan una manicura moderna y refinada pues tenemos unas recomendaciones excelentes.

¿Cuáles son las mejores uñas minimalistas?

Uñas rosa maquillaje: el clásico que nunca falla

En primer lugar, nos encontramos con los tonos rosa maquillaje que es muy popular en los salones. La principal ventaja es que tiene un aspecto limpio y saludable en las uñas, pero sin llamar mucho la atención. Tus manos se verán más delicadas y combinan con cualquier estilo, desde looks casuales hasta atuendos más formales.

Manicura efecto jabón

Luego nos encontramos con este diseño denominado soap nails que tiene una apariencia natural. Se caracteriza por tener una base translúcida y un brillo intenso que simula unas uñas perfectamente cuidadas. Tendrás una manicura elegante, fresca y muy fácil de mantener.

Uñas con micro detalles

Este diseño consiste en tener una pequeña línea metálica, un punto discreto o un detalle geométrico pueden aportar personalidad sin perder sofisticación. Se recomienda para quienes buscan algo diferente sin alejarse de una estética elegante.

Francesa invisible

Aquí tenemos un diseño muy moderno sobre las tradicionales francesas. Aquí se sustituye la clásica línea blanca por un contraste extremadamente sutil. El efecto es limpio, sofisticado y perfecto para quienes prefieren diseños discretos.

Uñas color almendra

Por último, tenemos este estilo que se inspira en los tonos almendra, avena o beige suave están dominando las tendencias de manicura. Estos colores aportan luminosidad a las manos y crean una apariencia natural que resulta favorecedora para prácticamente cualquier tono de piel.