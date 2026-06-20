3 ideas DIY para reciclar tus raquetas rotas que decorarán tu hogar

Las ideas DIY nos permiten poder transformar elementos en desuso en nuevos objetos útiles. En el caso de las raquetas de tenis, las puedes reciclar si las tienes rotas por el paso del tiempo.

Caminos de la Vida | Programa 20 Junio 2026

En el caso de que las raquetas se hayan roto pues se puede conservar su marco y dejar las cuerdas desgastadas de lado. También puedes usar aquellas que están en buen estado, pero fue reemplazada por un modelo nuevo. Aquí te vamos a dejar unas ideas creativas para crear piezas útiles de decoración y organización dentro del hogar.

¿Cómo reciclar una raqueta rota?

Es importante tener en cuenta que estos elementos contienen un diseño elegante, resistencia de materiales y una forma característica que permite crear proyectos que combinan estética y funcionalidad. Ahora si manos a la obra y crear grandes elementos:

Organizador para aros y accesorios

En esta oportunidad lo que debes hacer es utilizar las cuerdas de la raqueta como soporte para colgar aros, collares y pulseras. El procedimiento es fácil tienes que fijar el elemento a la pared o colocarle un gancho decorativo. Listo, tendrás tus objetos organizados.

Espejo vintage

Luego tenemos esta idea muy popular y divertida. Para ellos debes retirar las cuerdas y reemplazarlas por un espejo cortado a medida. El resultado combina estilo retro y personalidad.

Un espejo es una buena opción.|Pinterest



Perchero para el recibidor

Una idea que le dará a tus espacios mucha personalidad consiste en incorporar pequeños ganchos en la parte inferior del marco, entonces la raqueta se transforma en un práctico perchero para llaves, camperas o bolsos.

Tu perchero lucirá hermoso.|Pinterest

Las ideas DIY son realmente interesantes por lo que puedes llevarla a cabo para reducir el impacto de los residuos en el mundo, como así también para tener tus propias creaciones.

Estas son algunas de las recomendaciones por lo que puedes dejar volar tu imaginación y crear diversos elementos que decoren tu hogar.