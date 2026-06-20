Elimina el mal olor de tu baño con este truco de limpieza

El baño es uno de los sitios donde más se debe poner atención a la limpieza. En este lugar se acumula humedad y residuos orgánicos que son el escenario ideal para el desarrollo de microorganismos que desencadenan aromas desagradables.

Si bien en el mercado se pueden encontrar diferentes fragancias artificiales, pues hay productos caseros que funcionan de igual manera y duran mucho más tiempo. El control de los focos de humedad es indispensable para evitar la proliferación de hongos.

¿Cómo eliminar el mal olor del baño?

Ten en cuenta que los expertos recomiendan el uso de los siguientes productos:



Bicarbonato de sodio: puede absorber la humedad y neutralizar el PH. Es capaz de fijar los ácidos orgánicos que producen el mal olor en los botes de basura y alfombras.

Vinagre blanco (ácido acético): este elemento es un desinfectante natural que puede descomponer los depósitos minerales (el sarro) donde se alojan las bacterias del inodoro, eliminando las manchas amarillas sin liberar gases tóxicos.

Limón y cítricos: estos ingredientes tienen una alta concentración de ácido cítrico que corta la grasa y los residuos de jabón en las tuberías, dejando una sensación de frescura inmediata.

Para que tu baño huela bien, tienes que seguir los siguientes pasos:

Verter bicarbonato en el desagüe: Paso inicial.

Tienes que colocar media taza de bicarbonato de sodio directo en las tuberías de la ducha y el lavabo para remover los residuos acumulados.

Agregar el vinagre caliente: Reacción química.

Luego tienes que añadir una taza de vinagre blanco temblado encima del bicarbonato para que la efervescencia desprenda la suciedad pegada en las paredes internas.

Dejar reposar con aislamiento: Tiempo de espera.

Procura colocar el tapón en los desagües y dejar que la mezcla actúe por un lapso mínimo de veinte minutos para asegurar la desinfección.

Enjuagar con agua hirviendo: Limpieza final.

Por último, vas a retirar los tapones y verter abundante agua caliente para arrastrar por completo todos los restos orgánicos disueltos.