5 diseños de piñatas caseras de Marshall de Paw Patrol; ideales para los cumpleaños de los niños

En toda fiesta de cumpleaños infantil si hay algo que no puede faltar es la piñata, y es uno de los elementos decorativos más importantes de todos basadas en una temática en particular y que luego se rompe para que caigan sorpresas y dulces. En este caso, si te encuentras organizando una fiesta para los más pequeños y te falta la piñata, te vamos a dejar cinco ideas de un personaje que está de moda que es Marshall de Paw Patrol, esta serie animada muy popular.

Entre las características que debemos decir de las piñatas, es que es el resultado de una fusión cultural entre Asia, Europa y Mesoamérica; y que su historia se divide en momentos claves; y que también tiene una explicación religiosa, ya que los frailes utilizaron la forma de estrella de la piñata como una herramienta para enseñar catecismo con sus siete picos que representaban los pecados capitales.

Quién es Marshall de Paw Patrol

Como la piñata es algo que no puede faltar en los cumpleaños infantiles, es que sí o sí tendrás que comprar una, pero para evitar gastar dinero en este adorno, se puede hacer con las propias manos y sin gastar demasiado dinero. Uno de los personajes animados más importantes de la actualidad es Paw Patrol, y entre ellos, un personaje como ‘Marshall’, un cachorro dálmata de seis años y que es el bombero del equipo de la Patrulla Canina.

La serie animada ‘Paw Patrol’ se ha viralizado tanto que sus personajes han trascendido la pantalla y es por eso que se han convertido en temática de decoración de cumpleaños infantiles, por lo que a continuación, te compartiremos cuáles son esos cinco diseños de piñatas para que repliques sin la necesidad de ser experto.

Diseños de piñatas de Paw Patrol

Diseños de piñatas de Marshall de Paw Patrol pic.twitter.com/8fSo45DehR — ShowMundial (@ShowmundialShow) July 8, 2026