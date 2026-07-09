Luis y Antrax protagonizan una INTENSA polémica en la batalla por equipos de MasterChef 24/7

Tras una serie de especulaciones sobre una aparente salida de Antrax tras un altercado físico con Luis luego de que terminara la gala de beneficios y castigos del 7 de julio, los participantes tomaron la cocina más poderosa de México durante la batalla por equipos para contar sus versiones de lo ocurrido. ¿Qué fue lo que dijeron? Te lo contamos a continuación.

Luego de darle la bienvenida al público que sintonizó la gala desde las 20:30 horas, Claudia Lizaldi invitó a los cocineros al frente para revivir lo ocurrido y es que Antrax acusó a Luis de haberlo agredido físicamente la noche de ayer, por lo que consideró seriamente salir del reality show debido a que no se siente seguro.

Antrax apuntó que sostiene las declaraciones que ha emitido desde semanas atrás y que se le prometió un lugar en el que pueda sentirse seguro para cocinar. Además, dijo que "la vida sabrá enseñarle a Luis a su manera" y que le sigue deseando "todo el éxito del mundo en cualquier cosa que haga".

Cuando Claudia Lizaldi le dio la palabra a Luis, el cocinero se dijo sorprendido por la forma en que se cuenta un hecho "que no fue así" y señaló que tiene un "tema con la rodilla" que se está checando. Cabe recordar que en las imágenes mostradas en la gala, el conductor de "Notibola" aseguró que se tropezó por la lesión que tiene y que se disculpó con su compañero.

Luis negó que tuviera algo en contra de Antrax y señaló que todos los castigos hacia él han sido otorgados por su rival. El cocinero insistió en que el altercado físico se trató de un accidente y que no va a insistir si su compañero no quiere aceptar sus disculpas.

Tras agradecerles por contar sus versiones de lo ocurrido, Claudia Lizaldi dejó en claro a todos los concursantes que las agresiones físicas en el reality show se castigan con una expulsión inmediata; sin embargo, por única ocasión se omitirá el castigo porque se buscó que ambos participantes hablarán de lo ocurrido y se dejara en claro el asunto para que no vuelva a repetirse.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que portarán los indeseables delantales negros y que correrán peligro del reality show el próximo domingo; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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