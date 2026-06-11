5 diseños de piñatas caseras de Sonic: ideales para los cumpleaños de los niños

Uno de los clásicos personajes de videojuegos es ‘Sonic’, que fue creada por una franquicia japonesa que sigue a un erizo azul que lucha contra el mal y que tiene la habilidad de ser rápido. Más allá de ser un videojuego, logró llegar a la pantalla grande con sus películas y eso ha llevado a que se convierta en temática de decoración de cumpleaños infantiles. Lo que no puede faltar sin dudas es la piñata, y por eso, te compartiremos la imagen de cinco diseños y el procedimiento.

La franquicia de ‘Sonic’ pasó de tener además del videojuego, animaciones y hasta películas, lo que le permitió convertirse en el centro de atención de muchos niños quienes se interesaron en este clásico personaje. Es por eso, que es común verlo en varios artículos y en decoraciones de temáticas infantiles, por lo que no puedes dejar pasar la oportunidad para teñir todo el salón de azul.

Noticias Estado De México del 10 de junio 2026

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Si ya tienes toda la decoración de la fiesta de cumpleaños infantil de Sonic, pero te falta la piñata, entonces no debes quedarte atrás, teniendo en cuenta que hay opciones muy sencillas de hacer, que no es necesario gastar demasiado dinero y tan solo se necesitará un poco de creatividad. Te dejaremos los elementos que necesitan, que pueden variar de acuerdo al diseño y el paso a paso; para luego dejar algunas imágenes.

Elementos para la piñata

Caja de cartón grande

Cinta adhesiva

Cúter

Papel crepé azul

Barra de pegamento

Papel de construcción: color canela, blanco y negro

Cómo armar la piñata de Sonic

Dibujar el contorno de la parte delantera de Sonic en el cartón Recortar el contorno de Sonic con el cúter Repetir este proceso con otro pedazo de cartón Cortar una tira de cartón de 5 pulgadas de ancho para el centro de la piñata de Sonic Dar forma a la pieza de cartón larga y flexible alrededor del contorno y pegar con cinta adhesiva Colocar la parte posterior del contorno de Sonic encima y fijarlo Cortar una pequeña solapa/abertura para caramelos en la parte superior de la pieza y hacer dos agujeros para colgarla Usar tijeras para cortar flecos a lo largo de cada tira de papel crepé Pegar las tiras de papel crepé en la parte delantera, comenzando desde la parte inferior Recortar el exceso de papel crepé azul que sobresale del contorno Dibujar y recortar las piezas de la cara de Sonic y pegarlas en la parte delantera de la misma

Otros diseños de piñatas