5 ideas de uñas arcoíris para esta primavera-verano 2026; Transmiten energía, son hermosas y modernas
Los diseños de uñas arcoíris regresan con fuerza en primavera-verano 2026, destacando por su estilo moderno, alegre y lleno de energía.
La temporada de primavera-verano 2026 se llena de color y el gran representante de la temporada será el arcoíris, tendencia que combina creatividad, alegría y estilo. Esta manicura se ha convertido en uno de los favoritos, no solo por su versatilidad, ya que puede adaptarse a estilos elegantes, minimalistas o llamativos.
A continuación, te contamos cinco ideas que destacan por su originalidad y que te ayudarán a sobresalir con un look fresco, lleno de color y de vida.
Uñas arcoíris pastel
Los tonos pastel continúan dominando las tendencias dentro del nail art, esto gracias a su apariencia suave y elegante. La combinación de colores delicados crea un efecto armonioso, lo que lo convierte en un estilo ideal para quienes buscan expresar feminidad y modernismo.
Arcoíris minimalista
Este diseño se caracteriza por un estilo en líneas finas de colores que sobresalen sobre una base nude transparente. Este efecto para quienes desean un look fresco, creativo pero discreto.
Degradado multicolor
Con un efecto degradado puedes mezclar diferentes tonos del arcoíris de forma difuminada, creando apariencia dinámica y muy atractiva visualmente.
Francesa arcoíris moderno
Optar por una manicura francesa siempre es una gran apuesta, pero ahora este clásico se reinventa con puntas multicolor. Este estilo no solo es elegante y original, sino que es apto para cualquier situación.
Uñas arcoíris con glitter
El glitter aporta brillo y profundidad a cualquier diseño y, por ello, incorporarlo a un estilo de acordes puede crear un efecto llamativo que resalta especialmente bajo la luz natural de temporada.
Una tendencia que transmite energía positiva
Las uñas arcoíris se asocian con creatividad, optimismo y expresión personal, por lo que para esta temporada de primavera-verano 2026, este estilo se posiciona como una opción ideal para quienes buscan un estilo que destaque por ser moderno y lleno de personalidad.