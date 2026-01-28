5 diseños de uñas inspirados en el mar, perfectos para lucir este puente vacacional

Este 30 de enero, cientos de mexicanos disfrutarán del primer puente vacacional del año. Con este motivo, muchas familias aprovechan para salir a la playa y desconectarse de la rutina. Si tú eres amante de relajarte o divertirte en el mar, aquí te dejamos 5 diseños de uñas inspirados en el océano que te harán lucir como toda una sirena.

Te puede interesar: 3 tonos de tinte de pelo que favorecen a mujeres de 50 a 60 años

El mar se ha convertido en una de las principales fuentes de inspiración en el mundo de la belleza, y el diseño de uñas no es la excepción. Para quienes aman la playa, el sonido de las olas y los tonos que evocan el océano, existen propuestas de diseños de uñas que capturan esa esencia fresca y relajante así que prueba con los siguientes ideas.

Olas en tonos azules

Si eres de las que quieren un diseño discreto pero a la vez que represente el azul del mar, puedes apostar por los degradados en azul, turquesa y blanco ya que estos simularían el movimiento del agua, una imagen muy representativa de los océanos.

Efecto sirena

Una conexión muy especial es el de las sirenas y el mar por eso una buena idea para plasmar tu amor por el mar es llevar acabados tornasol, con brillo perlado y reflejos iridiscentes, recuerda las escamas de una sirena. Es una opción elegante que combina a la perfección con colores pastel o nude.

Conchas y caracoles

Los detalles en relieve o dibujos delicados de conchas marinas aportan un toque playero y sofisticado. Se pueden combinar con bases en tonos arena o blanco para un efecto más natural, recuerda que puedes destacar estos dibujos alternando su posición o colocarlo en una sola uña y dejar las demás libre para que no se vea tan saturada tu mano, sin embargo, tú tienes la decisión de cómo jugar con el diseño.

Uñas estilo coral

Cuando mencionamos estilo nos referimos a los paisajes inspiradas en los arrecifes, por lo que este diseño utiliza colores como coral, naranja y rosa, acompañados de pequeños detalles brillantes que simulan el fondo marino.

|imagen generada con IA

Estrellas de mar y motivos náuticos

Uno de los diseños más representativos son aquellos en los que se plasman anclas, estrellas de mar, timón de barco y líneas horizontales en azul y blanco haciendo alusión a la playera que utilizan los marinos. Este estilo es perfecto para quienes buscan un diseño temático sin perder elegancia.