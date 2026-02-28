Las uñas princess brillosas o con brillantinas estuvieron a la moda en los 90´s, pero ahora en la temporada primavera 2026 regresan al mercado con más fuerza para posicionarse en el mundo de la manicura. Por ello, traemos para ti estos 5 diseños con acabado luminoso para que estés en tendencia durante la próxima estación. Estos son los 7 colores de uñas que puedes utilizar en gelish o rubber.

De acuerdo con un artículo del portal Vogue, este estilo de uñas es perfecto para las mujeres que aman los tipos de manicura llenos de fantasía. Para que el acabado sea el ideal, se debe optar por un delicado tono rosa como base y posteriormente el esmalte brilloso. Estos son los 7 modelos en gelish.

Las uñas princess brillosas no solo prometen ser tendencia en la primavera de este año, sino que amenazan con quedarse en el mundo de la manicura tras un regreso triunfal.

Los mejores diseños de uñas princess brillosas

1. Traslúcido: Para lograr este acabado, es preciso utilizar el esmalte con brillantina como capa superior sobre un rosa nude. Cabe mencionar que este diseño no requiere de mucho mantenimiento, pues solo basta con aplicar otra capa en caso de que el color se desgaste o la uña natural empiece a crecer.

5 diseños de uñas princess brillosas que regresan al mercado y serán tendencia en primavera 2026|Pinterest

2. Almendradas: Este estilo de manicura aporta un toque elegante y realza el brillo. Puedes jugar con los diseños al agregarle glitter a una uña y la otra la dejas solo con el esmalte rosado.

5 diseños de uñas princess brillosas que regresan al mercado y serán tendencia en primavera 2026|Pinterest

3. Clásico: El diseño es perfecto para las mujeres que quieren un acabado romántico y pulcro. Lo mejor de toda esta manicura es su larga duración.

5 diseños de uñas princess brillosas que regresan al mercado y serán tendencia en primavera 2026|Pinterest

4. Dorado: Nada mejor que realzar el diseño con toques dorados, para así darle un acabado elegante que puedas usar en ocasiones especiales.

5 diseños de uñas princess brillosas que regresan al mercado y serán tendencia en primavera 2026|Pinterest

5. French: Puedes optar por un princess brillos o un diseño french. Lucirán diferentes tus uñas y estarás a la moda durante la primavera de este año.