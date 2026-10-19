5 eyeliner para lucir ojos brillantes y prominentes 

El eyeliner es una de las herramientas más poderosas del maquillaje cuando se busca transformar la mirada, aportar frescura y destacar las facciones. Un trazo bien ejecutado no solo define el contorno del ojo, sino que también puede crear un efecto óptico de mayor amplitud, luminosidad y profundidad, haciendo que la mirada luzca despierta, expresiva y dominante en cualquier look.

En la búsqueda de resaltar los ojos y lograr que se vean más grandes y luminosos, las técnicas de delineado evolucionaron para ir mucho más allá del clásico trazo negro. Incorporar colores estratégicos, acabados metalizados y cortes estratégicos permite jugar con las luces y sombras del párpado, convirtiendo al eyeliner en el protagonista absoluto para lograr una mirada deslumbrante.

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¿Cómo preparar la piel antes del maquillaje?

Preparar la piel antes del maquillaje es la clave para lograr un acabado uniforme, luminoso y de larga duración. Un rostro bien preparado evita que la base se cuartee o marque texturas no deseadas con el paso de las horas.

El proceso requiere pocos pasos esenciales. Primero, una buena limpieza para remover impurezas con gel o agua micelar. Luego, la hidratación mediante una crema ligera que aporte flexibilidad y suavidad. Finalmente, sumar protector solar o una prebase según las necesidades del cutis garantiza que los productos se adhieran mejor y luzcan radiantes.

¿Cómo hacer un eyeliner que agrande los ojos?

Para agrandar la mirada, la clave está en usar productos que aporten luz, eliminen las rojeces y creen la ilusión de un ojo más abierto. Estos cinco delineadores son ideales para lograrlo según el efecto que busques:

