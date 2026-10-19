5 eyeliner para lucir ojos brillantes y prominentes
Cinco propuestas de eyeliner pensadas para iluminar la mirada, rasgar los párpados y lograr un efecto de ojos más grandes, definidos y expresivos al instante.
El eyeliner es una de las herramientas más poderosas del maquillaje cuando se busca transformar la mirada, aportar frescura y destacar las facciones. Un trazo bien ejecutado no solo define el contorno del ojo, sino que también puede crear un efecto óptico de mayor amplitud, luminosidad y profundidad, haciendo que la mirada luzca despierta, expresiva y dominante en cualquier look.
En la búsqueda de resaltar los ojos y lograr que se vean más grandes y luminosos, las técnicas de delineado evolucionaron para ir mucho más allá del clásico trazo negro. Incorporar colores estratégicos, acabados metalizados y cortes estratégicos permite jugar con las luces y sombras del párpado, convirtiendo al eyeliner en el protagonista absoluto para lograr una mirada deslumbrante.
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¿Cómo preparar la piel antes del maquillaje?
Preparar la piel antes del maquillaje es la clave para lograr un acabado uniforme, luminoso y de larga duración. Un rostro bien preparado evita que la base se cuartee o marque texturas no deseadas con el paso de las horas.
El proceso requiere pocos pasos esenciales. Primero, una buena limpieza para remover impurezas con gel o agua micelar. Luego, la hidratación mediante una crema ligera que aporte flexibilidad y suavidad. Finalmente, sumar protector solar o una prebase según las necesidades del cutis garantiza que los productos se adhieran mejor y luzcan radiantes.
¿Cómo hacer un eyeliner que agrande los ojos?
Para agrandar la mirada, la clave está en usar productos que aporten luz, eliminen las rojeces y creen la ilusión de un ojo más abierto. Estos cinco delineadores son ideales para lograrlo según el efecto que busques:
- Essence Inner Eye Brightening Pen: de tono rosa suave, es perfecto para aplicar en la línea de agua inferior. Neutraliza las rojeces de forma natural y crea un efecto óptico instantáneo de mirada descansada.
- L.A. Colors Lápiz Nude: la opción ideal para el uso diario. Al imitar el color natural del ojo, abre la expresión sin el contraste tan marcado del blanco tradicional.
- Ruby Kisses Pure White Waterproof: un delineador retráctil a prueba de agua con pigmentación blanca pura. Aplicado en la línea interna o el lagrimal, aporta un efecto "ojo de muñeca" bien definido que dura todo el día.
- Maybelline Master Ink Metálico: pensado para trazar líneas finas en el párpado superior. Su acabado reflejo capta la luz en cada parpadeo y le da dimensión al ojo.
- Catrice Space Glam Galactic Glitter: con punta ultraprecisa, es excelente para aplicar un toque de destello multidimensional en el lagrimal o sobre un delineado tradicional para iluminar la mirada.